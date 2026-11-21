La Fiscalía federal del Distrito Oeste de Texas, Estados Unidos, acusó a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de La Nueva Familia Michoacana, de controlar minas en territorio mexicano, entre ellas Campo Morado, en Guerrero, y utilizar los minerales que extraían para obtener precursores químicos de empresas chinas destinados a la fabricación de drogas sintéticas.

El señalamiento forma parte de una acusación contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de la organización criminal, de los cuales 16 permanecen prófugos y las autoridades estadounidenses creen que se encuentran en México. Los otros cinco están bajo custodia federal, detalló.

Según el expediente, el grupo dejó de limitarse a extorsionar a empresas mineras y tomó el control de explotaciones completas, lo que le permitió desarrollar un sistema de intercambio de minerales mexicanos por cargamentos de sustancias químicas procedentes de China.

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El Dato: Los 14 cargos incluyen delincuencia organizada, narcotráfico, contrabando de armas, lavado de dinero, tráfico de personas y apoyo a una organización terrorista.

La investigación identifica específicamente a Campo Morado, en Guerrero, como una de las minas que presuntamente controla la organización. Además, sostiene que sus vínculos comerciales con compañías chinas le permitieron acceder a productos de alta demanda en las cadenas internacionales de suministro.

Otro hallazgo apunta a la expansión del grupo criminal hacia Puebla y Morelos desde julio de 2026, además de su presencia en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, donde EU ubica sus principales actividades criminales.

Según la acusación, los hermanos Hurtado Olascoaga extendieron sus actividades de narcotráfico, contrabando de armas, tráfico de migrantes, extorsión y lavado de dinero a distintas regiones de EU.

5 De los acusados están bajo custodia de autoridades de EU

Johnny, alias El Pez o Don Gabino, encabeza el cártel, mientras que José Alfredo, El Fresa o El Chino, ocupa el segundo puesto de mando y transmite las instrucciones a los operadores responsables de cada actividad ilícita. También identifica a Johnny Hurtado Hernández, Tarzán, hijo de El Pez, como posible sucesor de ambos dirigentes, lo ubica en la cuarta posición de la estructura y le atribuye el control de cobros por extorsión, además de un grupo de sicarios bajo sus órdenes.

Josué López Hernández, Colima, es considerado el tercero al mando y responsable de las operaciones de seguridad y tráfico de armamento. Otro de los principales operadores es Édgar Aguilar Cruz, El Gallo, quien presuntamente coordina el traslado de migrantes y la adquisición de armas.