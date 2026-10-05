PT descarta a Tatiana Clouthier para la gubernatura de Nuevo León; impulsa a Jesús Elizondo

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre descartó a Tatiana Clouthier Carrillo como posible candidata del Partido del Trabajo (PT) al gobierno de Nuevo León, luego de que la extitular del Instituto de Mexicanos en el Exterior manifestara su desacuerdo con el resultado de la encuesta interna de Morena.

En declaraciones a la prensa, la vicecoordinadora del PT en el Senado de la República afirmó que el partido respeta “muchísimo” a la exfuncionaria federal; sin embargo, recordó que los petistas consideran al diputado local Jesús Alberto Elizondo Salazar su eventual abanderado.

“A Tatiana nosotros la respetamos muchísimo, pero es una compañera militante de Morena; ella acudió a su proceso interno y ya se expresó respecto a ella” Geovanna Bañuelos de la Torre, senadora del PT



Tatiana Clouthier Carrillo, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: larazondemexico

Bañuelos de la Torre detalló que el PT invitó a Jesús Elizondo Salazar a registrarse como aspirante del partido a la coordinación de Nuevo León, e informó que ha solicitado a Morena levantar una encuesta en la que también participe Clara Luz Flores, designada coordinadora estatal de Morena.

El pasado 12 de mayo, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por Elizondo Salazar, quien, posteriormente se registró como aspirante a la Coordinación Estatal de Afiliación del Partido del Trabajo en Nuevo León.

Además, advirtió que no respaldarán a Tatiana Clouthier en NL, pues el PT ya tiene a Jesús Elizondo, como perfil propio. pic.twitter.com/aFDKQT4OAm — Angel Gallegos (@gallegoso) October 5, 2026

Tras ser descartada del proceso interno, Tatiana Clouthier sostuvo que Morena “no estuvo a la altura de las circunstancias” y tras una reunión con su equipo de trabajo, el pasado 3 de octubre. anunció la creación del movimiento “Todos con Conciencia”.

“Concluimos que no vamos por cargos sino por transformar a Nuevo León”, aseveró en su cuenta de Facebook. “Nuevo León no merece ser entregado”, agregó.

Asimismo, aunque refrendo su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la exsecretaria de Economía reprochó a Morena por considerar que “traiciona el principio fundamental de la honestidad, de la integridad, de la persona que se ha puesto”.

PT evalúa competir sin Morena en Zacatecas y Nuevo León

Por otra parte, Geovanna Bañuelos señaló que el Partido del Trabajo evalúa competir por separado de Morena en Zacatecas y Nuevo León en las elecciones de 2027, aunque apuntó que mantiene abierta la negociación con sus aliados.

“Estamos en un proceso de diálogo, de construcción, de revisión también de las encuestas que hasta el momento se han publicado”, declaró.

Sobre la posibilidad de competir por su cuenta, la legisladora confirmó que el PT contempla ese escenario en Zacatecas y Nuevo León, entre otras entidades, aunque la decisión está en manos de las dirigencias nacionales.

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cehr