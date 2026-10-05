Ricardo Monreal no se registra en Morena para buscar la reelección como diputado federal en 2027

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el 5 de octubre de 2026.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, no se registró en el proceso interno del partido para definir las 300 coordinaciones distritales federales rumbo a las elecciones de diputaciones federales en 2027.

Horas después del cierre del registro en línea, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró que Morena atraviesa un momento en el que es necesario “entregar todo lo que sea indispensable” para mantener la unidad.

“No me inscribí porque sostengo que es un momento muy importante de Morena”, declaró este lunes en conferencia de prensa. “No se trata de ambiciones personales, sino de dónde puedes ayudar al movimiento a consolidarse y a mantener la mayoría en el gobierno”, agregó.

En ese sentido, adelantó que al concluir la LXVI Legislatura, el 31 de agosto de 2027, pondrá a disposición de Morena su posición en el Congreso de la Unión.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el 5 de octubre de 2026. ı Foto: diputados.gob.mx

Ricardo Monreal aseguró que no dejará Morena para sumarse a otro partido y adelantó que planea dedicarse de tiempo completo a la academia, actividad que considera “fundamental”.

“Me gusta mucho la academia y escribir libros, y voy a esperar que el partido concluya su análisis, pero no tengo ninguna ambición personal”, aseveró.

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cehr