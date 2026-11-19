La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo nuevamente la calificación crediticia ‘AA (mex)’ con Perspectiva Estable, otorgada por la agencia internacional Fitch Ratings, que reconoció su fortaleza financiera, disciplina presupuestal y capacidad para mantener finanzas sanas sin deuda vigente.

De acuerdo con el reporte publicado el pasado 12 de noviembre, la calificadora mantuvo sin cambios el Perfil Crediticio Individual de la institución en ‘aa(mex)’, al considerar que presenta un desempeño presupuestal sólido, políticas responsables de control del gasto y planes de inversión definidos para los próximos años.

Fitch Ratings señaló que la Perspectiva Estable responde a la expectativa de que la universidad conservará su perfil financiero dentro de los rangos previstos, respaldada por la disciplina en el manejo de sus recursos y un desempeño presupuestal favorable.

Entre los factores evaluados, la agencia destacó que la UAT no registra deuda vigente, condición que fortalece su capacidad financiera y margen de maniobra para atender sus compromisos institucionales.

Sin embargo, el informe también señala la importancia de los recursos públicos para su operación, pues durante el periodo 2021-2025 los subsidios federales y estatales representaron, en promedio, 86.9 por ciento de sus ingresos totales, mediante un esquema recurrente de financiamiento a la educación superior pública.

Otro elemento considerado fue la constitución del fideicomiso denominado “Fondo para el Fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”, que cuenta con recursos cercanos a los 3 mil 323 millones de pesos, destinados a financiar becas, tecnología, infraestructura e investigación.

Estos recursos son administrados por un Comité Técnico integrado por representantes de la universidad y del Gobierno de Tamaulipas, de acuerdo con el reporte de la calificadora.

Fitch también reconoció la autonomía legal y operativa de la institución, así como su papel estratégico dentro del sistema de educación superior de Tamaulipas, al considerar que su estabilidad financiera contribuye al desarrollo económico y social de la entidad.

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FGR