Américo Villarreal instala fideicomiso de la UAT para becas e infraestructura.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalece su gestión de recursos con la instalación del Comité Técnico del Fideicomiso para su Fortalecimiento. El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la toma de protesta en Ciudad Victoria, marcando el inicio de un esquema que asegura transparencia y eficiencia en la inversión para infraestructura, becas, tecnología e investigación, beneficiando directamente a la comunidad universitaria.

Este fideicomiso, creado por Decreto Gubernamental el 22 de mayo de 2026, busca administrar e invertir los fondos de la UAT bajo un modelo de gobernanza y responsabilidad financiera. Su objetivo es recuperar rendimientos, profesionalizar la administración y garantizar un seguimiento cercano por parte del Gobierno del Estado, todo en beneficio exclusivo de la institución.

El gobernador Villarreal Anaya subrayó que la UAT es una “universidad viva, patente, integrada al quehacer de esta gran entidad que es Tamaulipas y dando soluciones pertinentes y apoyos con investigación, con generación de ciencia, de conocimiento, de verdad”. Este nuevo instrumento refuerza su capacidad para contribuir al desarrollo y transformación del estado.

Creado por decreto gubernamental, el instrumento busca profesionalizar la administración y recuperar rendimientos en beneficio exclusivo de la institución. ı Foto: Especial.

El rector Dámaso Anaya Alvarado reconoció el liderazgo del gobernador, destacando que su convicción de fortalecer las instituciones públicas “refleja una forma responsable de gobernar y eso muestra que su gobierno entiende que el desarrollo de nuestro Estado sólo es posible cuando existe confianza ciudadana”. La universidad comparte plenamente estos principios de transparencia y legalidad.

Anaya Alvarado enfatizó que la UAT entiende que “la autonomía y la rendición de cuentas no son conceptos opuestos, sino principios complementarios”. La instalación de este Comité Técnico contribuye a una universidad moderna, abierta y profundamente comprometida con Tamaulipas, reafirmando que la institución es patrimonio de sus ciudadanos.

Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas del Estado, explicó que el fondo asegura la autonomía y sustentabilidad financiera a largo plazo de la UAT, proveyendo una fuente de ingresos constante. El Comité Técnico, encargado de la toma de decisiones, incluye a funcionarios estatales y universitarios clave, como el secretario de Educación Miguel Ángel Valdés García y el secretario de Finanzas de la UAT Eduardo García Fuentes, entre otros.

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JVR