Proyecto de nación de Sheinbaum se ha consolidado con visión humanista en Tamaulipas: Américo Villarreal

En un contexto internacional marcado por fuertes presiones geopolíticas y geoeconómicas, el gobernador Américo Villarreal Anaya reafirmó el compromiso de Tamaulipas con el proyecto de transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la defensa de la soberanía nacional.

Durante su participación en el programa “Diálogos con Américo”, subrayó que México vive una etapa histórica en la que las decisiones fundamentales deben seguir siendo tomadas por las y los mexicanos, bajo el mandato democrático del pueblo y sin subordinaciones a intereses ajenos al interés nacional.

“Vivimos una coyuntura de grandes intereses geopolíticos y geoeconómicos, pero también tenemos la responsabilidad histórica de preservar para las futuras generaciones una patria soberana, libre e independiente, capaz de decidir su propio destino”, expresó.

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El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, durante el programa "Diálogos con Américo". ı Foto: Cortesía

A dos años del triunfo de Claudia Sheinbaum, el gobernador sostuvo que, pese a resistencias, el proyecto de nación de la Presidenta se ha consolidado con visión humanista en Tamaulipas y que actualmente se cuenta con mayores oportunidades de educación, salud, protección social, desarrollo económico, movilidad y mejores condiciones para la paz social, con un gobierno eficiente.

“Hoy tenemos más bienestar, más infraestructura, más oportunidades y más justicia social. Estamos construyendo un Tamaulipas más fuerte dentro de un México soberano, libre e independiente. Esa es la ruta que seguiremos defendiendo junto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y junto al pueblo de México” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



Villarreal Anaya enfatizó que en esta coyuntura debe haber un compromiso para legar a los mexicanos del futuro una patria soberana e independiente, que se conduzca con decisiones propias, acordes a su marco constitucional, en libertad y con autodeterminación en el concierto internacional.

Indicó que, pese al voto en contra de los partidos que representan a modelos neoliberales, los gobiernos de la transformación han consolidado en la Constitución y las leyes secundarias derechos sociales que nadie puede quitar y que deben ser defendidos por los propios ciudadanos.

“Yo me quisiera imaginar que llegara un gobierno con otra forma de pensar, (diferente a) esta visión humanista y que dijera que fueran a cancelar los Bancos del Bienestar pues yo creo que, como instrumento de una política pública que quedó consagrada en la Constitución y que la persona recibe sus beneficios a través de estas instituciones, pues no lo permitiríamos como ciudadanos”, apuntó.

Indicó que Sheinbaum ha ejercido una Presidencia de la República con liderazgo, visión, oportunidad y metodología y que pese a esta coyuntura internacional se debe continuar con el gran proceso de despertar de conciencias en México.

“El pueblo es de donde emana la soberanía de nuestra nación y podemos seguir trabajando en conjunto con este gran desarrollo que se está teniendo desde el punto de vista humanista, progresista, en nuestra nación y que bajo esos lineamientos podamos nosotros seguir teniendo estas grandes oportunidades como nación, como patria soberana, libre e independiente” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



Américo Villarreal aceptó que nadie dijo que sería fácil consolidar los cambios que se han instrumentado con los gobiernos humanistas de la transformación y que muchas veces se enfrentan frenos por intereses internos e intereses externos que no comulgan con una visión de un beneficio social y de bienestar general.

Y es que reconoció que existen intereses externos y también intereses internos que no comparten la visión de justicia social impulsada por la Cuarta Transformación, pero aseguró que los avances alcanzados durante los últimos años demuestran que el camino emprendido está dando resultados.

“Hay que seguir sembrando, hay que seguir cultivando, seguir cuidando lo que sembramos; en muchas de las condiciones de estos 7 años, de esta gran transformación, ya vemos cosecha, ya vemos resultados, como son los grandes programas de bienestar social, como vemos ya grandes obras de infraestructura que dan grandes oportunidades de desarrollo a nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestro país y que se reflejan en el estado de Tamaulipas y que muchas de las cosas que actualmente estamos sembrando” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



Tamaulipas, ejemplo de la transformación aterrizada en resultados

El gobernador destacó que la política social impulsada por el Gobierno de México tiene una expresión concreta en Tamaulipas. Dijo que mientras hace algunos años el estado recibía alrededor de 7 mil millones de pesos anuales en programas de bienestar, actualmente la cifra se acerca a los 24 mil millones de pesos por año, beneficiando a aproximadamente 800 mil tamaulipecas y tamaulipecos mediante 19 programas sociales.

Este crecimiento ha permitido ampliar las oportunidades educativas, fortalecer los apoyos a estudiantes de todos los niveles, consolidar los programas para adultos mayores y respaldar a sectores históricamente olvidados. Señaló que el bienestar también genera condiciones para la paz social, al existir más oportunidades de empleo, mejores salarios y mayores perspectivas de desarrollo para las familias.

Recordó que el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018 a más de 440 pesos en la frontera norte y más de 335 pesos en el resto del país, mientras que en diversas industrias instaladas en Tamaulipas ya se pagan remuneraciones superiores a los 600 pesos diarios.

Honestidad, austeridad y finanzas sanas

Américo Villarreal subrayó que la transformación también se refleja en el manejo responsable de los recursos públicos. Destacó que por primera vez la Auditoría Superior de la Federación no ha realizado observaciones relevantes al gobierno de Tamaulipas en las cuentas públicas revisadas correspondientes a 2023 y 2024.

Además, informó que la administración estatal ha logrado reducir la deuda pública heredada, pasando de más de 16 mil millones de pesos a niveles cercanos a los 14 mil 900 millones.

Estos resultados han permitido mejorar las calificaciones crediticias de la entidad y acceder a mejores condiciones financieras para impulsar proyectos estratégicos.

Infraestructura para el desarrollo del futuro

El gobernador resaltó que, de la mano del gobierno de la presidenta Sheinbaum, Tamaulipas vive uno de los momentos más importantes de inversión pública y desarrollo estratégico de su historia reciente; destacó:

La modernización de las aduanas fronterizas; la ampliación de la infraestructura ferroviaria; el proyecto del tren de pasajeros México–Nuevo Laredo; el desarrollo del Arco Norte del Golfo de México; la expansión de los puertos de Altamira y Matamoros; obras de infraestructura energética; la carretera Mante-Ocampo-Tula y el nuevo libramiento de Ciudad Mante.

Salud, vivienda y agua: prioridades del gobierno humanista

En materia de salud, Américo Villarreal destacó la puesta en operación y construcción de nueva infraestructura hospitalaria, incluyendo el Hospital General de Matamoros, el Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Madero y proyectos para fortalecer la atención médica en distintas regiones del estado.

Asimismo, resaltó la incorporación de tecnología médica de última generación, programas preventivos en escuelas, campañas de vacunación que mantienen a Tamaulipas entre los estados con mayores coberturas del país y la estrategia Salud Casa por Casa. Subrayó además que Tamaulipas es el único estado del país que durante 2026 no ha registrado casos confirmados de sarampión.

En vivienda, informó que la entidad pasó de una meta inicial de 60 mil viviendas a más de 84 mil acciones habitacionales dentro del programa impulsado por el Gobierno de México, colocándose como líder nacional en construcción de vivienda social.

Respecto al agua, destacó la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, una obra largamente esperada por la población de la capital del estado y que representa una inversión superior a los 2 mil 400 millones de pesos.

Acueducto Guadalupe Victoria en Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

Un estado alineado con la visión nacional de transformación

Finalmente, Américo Villarreal sostuvo que Tamaulipas comparte plenamente la visión de desarrollo impulsada por la Presidenta, basada en la justicia social, la soberanía nacional, la honestidad gubernamental y la construcción de oportunidades para todas y todos.

cehr