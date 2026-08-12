Layda Sansores vacaciona en Madrid y la captan de compras en boutique de lujo

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, vacaciona en Madrid y ayer estuvo en El Corte Inglés de la calle Serrano y visitó la boutique Gianvito Rossi donde los zapatos más baratos cuestan mil euros (19 mil pesos).

Actualmente la Gobernadora cumple casi una semana de vacaciones en España.

Layda Sansores fue vista este 11 de agosto en El Corte Inglés de la calle Serrano, en el exclusivo Barrio de Salamanca, una de las zonas comerciales más lujosas de Madrid, donde se concentran firmas como Prada, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Armani y Versace.

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Las vacaciones de la Gobernadora Layda Sansores iniciaron apenas dos días después de rendir su quinto informe de Gobierno.

El pasado 5 de agosto fue fotografiada en la sección de primera clase de un vuelo comercial con destino a Madrid, acompañada por su hermana Laura Sansores San Román, presidenta del Sistema DIF Estatal.

El viaje coincidió además con su cumpleaños 81, que Sansores celebró el pasado 7 de agosto en Madrid.

Las críticas llegaron hasta Madrid, y en sus calles fueron colocados carteles con reclamos por la ausencia de la Gobernadora Layda Sansores y la situación económica de Campeche.

No es la primera vez que los viajes de la Gobernadora generan cuestionamientos.

En 2024 también fue captada en primera clase durante un vuelo de regreso de Madrid a la Ciudad de México.

Un año antes, en agosto de 2025, fue vista abordando un vuelo con destino a Ámsterdam, Países Bajos. En aquella ocasión justificó el viaje por la visita a su hija Layda María Esther y a sus dos nietas, quienes viven en ese país.

“Fui a pasar mi cumpleaños con una de mis hijas y mis dos únicas nietas, que me enloquecen. Mi hija Layda no puede salir del país que le está gestionando el asilo para proteger su vida. Hacer documentales sobre casos de injusticia, a veces, te obliga a pagar elevadas facturas”, explicó entonces.

QUÉ TAL LA AUSTERIDAD DE LAYDA SANSORES?

La Gobernadora de Campeche vacaciona en Madrid y ya hizo sus primeras compras de austeridad, de "no somos iguales" en El Corte Inglés y la boutique Gianvito Rossi donde los zapatos más baratos cuestan mil euros

Pobecita, sufre la mujer pic.twitter.com/fli87yyAWh — Andrea (@Manriquela7q) August 12, 2026

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