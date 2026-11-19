La consejera electoral Carla Humphrey advirtió que, si la Cámara de Diputados no alcanza un acuerdo para designar a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) antes de que concluya 2026, las propias consejerías del organismo tendrán que definir quién continuará al frente de la presidencia provisional.

Asimismo, rechazó la propuesta de renuncia de integrantes del Consejo General planteada por expresidentes del IFE y del INE y llamó a preservar la estabilidad institucional ante el próximo proceso electoral.

Carla Humphrey sostuvo que la decisión sobre quién encabeza el organismo electoral debe permanecer en manos de las y los integrantes del Consejo General, sin que tengan relevancia los posicionamientos externos sobre la conducción del Instituto.

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“Los planteamientos de fuera pues son creo irrelevantes para nosotros, o sea, es una decisión de este Consejo General, de las y los consejeros”, afirmó.

Explicó que, si al acercarse el cierre del año la Cámara de Diputados no ha concretado el nombramiento de la nueva titular del organismo, las consejerías deberán volver a dialogar sobre la continuidad de la presidencia provisional y valorar si la actual encargada desea permanecer en esa responsabilidad o si alguna otra integrante del Consejo General tiene interés en ocuparla.

“Platicaríamos también para ver incluso si ella (Blanca Cruz) quisiera quedarse, si hay alguna otra colega que quisiera estar y si estamos todos de acuerdo con la decisión”, señaló.

La postura de Humphrey se da luego de que los expresidentes del IFE y del INE, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, hicieron un llamado público a la Cámara de Diputados para acelerar la designación de la nueva presidenta mediante un acuerdo entre las fuerzas políticas.

En su pronunciamiento del miércoles, los exfuncionarios también plantearon la necesidad de una reconformación del Consejo General para recuperar la credibilidad del organismo.

Leonardo Valdés incluso señaló que, desde su perspectiva personal, esa recomposición podría implicar la renuncia de algunos consejeros.

Espadas evita pronunciarse sobre exigencia de renuncia de consejeros del INE

El consejero electoral Uuc-kib Espadas rechazó pronunciarse sobre la exigencia de los expresidentes del Instituto Nacional Electoral y del entonces Instituto Federal Electoral para que renuncien algunos integrantes del Consejo General que fueron designados mediante el método de insaculación (tómbola).

Cuestionado sobre la petición de Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés Zurita, Luis Carlos Ugalde y José Woldenberg, el consejero respondió que quienes consideran que alguno de sus compañeros es indigno deben decirlo directamente y descartó tener algo que contestar a esos señalamientos.

“Hay cosas que, si acusa a alguien de indigno, que lo digan. Yo no tengo nada que responder a esa tontería”, expresó.

La postura de Espadas se da luego de que los cuatro expresidentes del INE y del IFE plantearon revisar la integración del Consejo General, al considerar que algunos de sus integrantes llegaron al cargo mediante un proceso de insaculación, sin el consenso político que, a su juicio, debería respaldar esos nombramientos.

La propuesta abrió nuevamente la discusión sobre la integración del máximo órgano de dirección del INE, en medio de la crisis institucional que enfrenta el organismo tras la renuncia de Guadalupe Taddei y los cuestionamientos sobre su gestión.

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FGR