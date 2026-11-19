El Gobierno Federal invertirá 32.5 mil millones de pesos para la construcción de más de cuatro mil kilómetros de caminos artesanales, con lo que se estima un beneficio para más de tres millones de personas que habitan en zonas rurales.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, expuso que la inversión contemplada es de 32 mil 557 millones de pesos hacia 2030 para concluir obras en cuatro mil 550 kilómetros.

Hasta ahora, sólo ocho por ciento de la meta ya se concluyó y para este año se tienen en ejecución 900 km más, que representan 20 por ciento, por lo que hacia lo que queda de la administración en curso estará desarrollándose el 72 por ciento restante.

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En 2025 se concretaron 135 caminos con una inversión de obra por dos mil 563 millones de pesos en 11 entidades federativas: Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas, donde 136 mil personas fueron beneficiadas.

MÉXICO CONSTRUIRÁ 4,550 KILÓMETROS DE CAMINOS ARTESANALES CON UNA INVERSIÓN DE 32,600 MILLONES DE PESOS



El secretario de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que durante el gobierno de @Claudiashein se construirán 4,550 kilómetros de caminos artesanales, con una… pic.twitter.com/0bHXWpfVMR — Noticiero en Redes (@noticieroredes) November 19, 2026

Para este 2026 se trabaja en 389 caminos en 18 estados: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

Comentó que la planeación de estas obras se hace por medio de asambleas comunitarias para escuchar a los habitantes, entre quienes conforman un comite comunitario al que se apoya desde la Secretaría para el levantamiento topográfico y se hacen los proyectos para también incluir la estructura del drenaje.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expuso que desde que este programa inició en 2018, ya se han construido 578 caminos artesanales en una longitud de cuatro mil 394 kilómetros.

Para ello se han invertido 21 mil 474 mdp en 583 municipios y comunidades indígenas en 17 estados del país.

Subrayó que para este plan resulta escencial la participación de las asambleas comunitarias, porque es en donde los habitantes deciden las obras, se autorizan los caminos y se fijan las rutas para la rendición de cuentas.

“De modo que aquí el papel fundamental de la asamblea comunitaria, de nuestras autoridades comunitarias, que es a ellos a quienes se les transfiere el recurso, con ellos se firma el convenio y desde luego ellos se encargan de que la obra se construya”, dijo.

Remarcó que la mayoría de quienes integran los comités son mujeres indígenas, que se encargan de administrar los recursos como tesoreras.

“Todo esto lo que trata de poner en práctica es eh son los valores comunitarios, como el servicio, como el tequio, son elementos fundamentales para la implementación del programa”, dijo.

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LMCT