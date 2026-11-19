La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) escaló 71 posiciones para situarse en el lugar 151 del QS Sustainability Rankings 2027, alcanzando una calificación histórica de 88.8 puntos

Con este resultado, la institución se consolida como la universidad más sustentable de México y la segunda mejor evaluada de América Latina, solo detrás de la Universidade de São Paulo.

Este desempeño es especialmente significativo porque el avance en la clasificación va acompañado de mejores puntajes en cada una de las tres categorías que integran la metodología del ranking.

Asimismo, los avances registrados en dimensiones como Educación Ambiental y Buen Gobierno evidencian el fortalecimiento de las acciones institucionales relacionadas con la sostenibilidad, la gestión universitaria y la generación de impacto social.

Al respecto, el titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Eduardo Vega López, aseguró que entre las acciones que permiten explicar el buen desempeño se encuentra la incorporación o renovación de asignaturas con contenidos de sustentabilidad en planes y programas de estudio de licenciaturas y posgrados.

“Una primera estimación identifica cerca de 650 asignaturas con contenidos de sustentabilidad en los diversos programas de licenciatura de la UNAM”, señaló.

De igual manera, Vega López observó el impulso de la investigación interdisciplinaria, así como mayor integración de la sustentabilidad en las funciones sustantivas, la gestión institucional y la vida comunitaria en sus diversos campus, planteles y espacios, expresada en la Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad implementada por la UNAM a partir de 2024, como elementos presentes en los logros en 2025 y 2026.

De las 21 instituciones de educación superior mexicanas que figuran en el ranking, la UNAM ocupa el primer sitio, seguida por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma Metropolitana que lograron los lugares 259 y 775 a nivel mundial, respectivamente.

En sus campus, por otra parte, avanza en la conservación de áreas naturales y en el uso más eficiente del agua. En conjunto, los resultados confirman que la apuesta de la Universidad Nacional por la sustentabilidad va por buen camino y que este esfuerzo ya cuenta con reconocimiento internacional.

Estos resultados colocan a esta casa de estudios como referente nacional y regional en materia de sostenibilidad, frente a un entorno global cada vez más competitivo y con mayores exigencias de evaluación. También valida el empeño colectivo de su comunidad académica y estudiantil en favor de la gobernanza ética y la responsabilidad social.

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