UNAM cuenta cómo ha creado conocimiento en 475 años

El Meteorito Allende de cuatro mil 750 millones de años de antigüedad, el rastro del bazucazo que quedó en la puerta de la Escuela Nacional Preparatoria 1 en el 68, la Cédula Real; el reloj que tenía en su oficina Justo Sierra e instalaciones creadas por Eugenio Caballero son parte de lo que se expone en Universidad de México: 475+ años de concebir futuros, con la que la UNAM celebra casi cinco siglos de aportar conocimiento científico, cultural y artístico desde su fundación hasta ahora.

La muestra, que podrá visitarse del 8 de octubre de este año al 21 de marzo de 2027, reúne en el Colegio de San Ildefonso más de 600 piezas provenientes de 100 instituciones que forman parte de la máxima casa de estudios.

“Fue preguntarle a la universidad fundamentalmente dos cosas: ¿Cuál es el principal aporte científico, cultural y artístico? Y, ¿qué objeto puede representar lo que nos estás diciendo de tu acervo?”, explicó ayer en conferencia de prensa Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del Colegio de San Ildefonso.

EL METEORITO de Allende es el elementos más antiguo que se exhibe. ı Foto: Cuartoscuro y Adriana Góches

En siete núcleos, que en total representan más de mil 900 metros cuadrados de exhibición, los visitantes conocerán aspectos, como los antecedentes y los conocimientos del México antiguo y la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México en 1551.

En El Generalito, espacio que se abre tras siete años de rehabilitación, se verá la Cédula original, fechada el 21 de febrero de 1551 y firmada de puño y letra por el emperador Carlos V, un retrato de Sor Juana Inés de la Cruz y un libro firmado por la poeta, además de una edición de Dialéctica resolutio cum textu Aristotelis, de 1554, entre otros más.

La ambiciosa exposición también muestra una vitrina de fósiles, la Bibliotheca mexicana (1755) de Juan José de Eguiara y Eguren, el monumental cráneo de un mamut, fotografías de la ceremonia de inauguración de la Universidad Nacional de México, celebrada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el proyecto de mural de Diego Rivera para el Estadio Olímpico Universitario y pinturas de artistas de la talla de Eugenio Landesio.

PUERTA de la Escuela Nacional Preparatoria 1, tras el bazucazo del 68. ı Foto: Cuartoscuro y Adriana Góches

“Esta exposición no es abrir un armario de reliquias, es mirarnos en el espejo de casi cinco siglos para comprender que la universidad es un permanente laboratorio en el que día a día se conciben mundos posibles, futuros posibles y se discute sobre la importancia del conocimiento de las universidades, no sólo de la nuestra, pero principalmente de la nuestra”, comentó previo al caótico recorrido de prensa Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM.

La exhibición dedica las últimas salas a temas como los desafíos ambientales y sociales de nuestro tiempo. Ahí están, por ejemplo, la maqueta en tamaño real de COLMENA-1, la primera misión espacial de América Latina, y NEXA, el robot humanoide de 2026, que utiliza Inteligencia Artificial.

CRÁNEO de un mamut que conforma la muestra. ı Foto: Cuartoscuro y Adriana Góches

Se encuentran dos intervenciones que creó Eugenio Caballero especialmente para la muestra: una instalación en la que se observan ilustraciones animadas que reflejan la relación de las personas con la tecnología. Además de una sala en la que 30 pensadores vinculados con la UNAM reflexionan sobre cómo enfrentar las problemáticas de la actualidad.

La instalación que evoca al diseño industrial se acompaña de pantallas que reproducen de manera simultánea lo que reflexionan sobre el mundo actual los intelectuales, entre ellos el exrector José Sarukhán y el arquitecto Felipe Leal.

“Están respondiendo si estamos o no ante una policrisis, ¿cuáles son los principales retos que desde su disciplina ven ante ésta? Y ¿qué deberíamos hacer frente a esta crisis?”, se explicó. A ésta se añade otra instalación de Enrique Jezik.

CON ESTA MUESTRA, el espacio El Generalito reabre sus puertas tras un proceso de conservación que requirió siete años. Preserva la cátedra original del Colegio, así como su monumental sillería. ı Foto: Cuartoscuro y Adriana Góches

De esta manera, en esta exhibición que contó con una inversión de 20 millones de pesos, se da cuenta de cómo la UNAM en estos años de existencia ha sido clave para el conocimiento, el arte y la cultura.

“En un momento en que en el mundo entero, los grandes líderes, muchos de ellos totalitarios, están declarando la inutilidad del conocimiento y de las universidades, atacando concretamente a la universidad pública, uno de los futuros que tendremos que plantearnos, mirando al pasado, es también qué haríamos sin ese conocimiento”, reflexionó Rosa Beltrán sobre cuáles considera que son los desafíos actuales que enfrenta la máxima casa de estudios.

Universidad de México: 475+

Cuándo: del 8 de octubre de 2026 al 21 de marzo de 2027

Dónde: Antiguo Colegio de San Ildefonso

Horarios: martes a domingo de 11:00 a 17:30 horas