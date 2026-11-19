El empresario Juan Manuel Muñoz Luévano, también conocido como "El Mono".

Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “El Mono Muñoz”, empresario del sector gasolinero y señalado en el pasado por sus presuntos vínculos con el grupo criminal Los Zetas y con redes de contrabando de combustibles en México, fue detenido en España, se informó este jueves.

Muñoz Luévano comparecerá durante este jueves 19 de noviembre ante el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional española, donde el juez resolverá su situación jurídica.

Se trata de una detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos, por lo que previsiblemente el juez le preguntará si se allana a la extradición.

En caso afirmativo, se agilizaría el procedimiento.

Si Muñoz Luévano se niega, se le realizará un juicio de extradición, en el que Estados Unidos y el detenido podrán exhibir los elementos de prueba que consideren pertinentes.

Juan Manuel Muñoz Luévano es originario de Coahuila.

La captura de Juan Manuel Muñoz Luévano habría ocurrido el martes 17 de noviembre en el centro de la capital española.

Esta sería la segunda ocasión que Juan Manuel Muñoz Luévano es detenido en España y la tercera en general, contando una que se le realizó en Coahuila.

En el 2016, policías españoles arrestaron en Barcelona a Juan Manuel Muñoz Luévano, acusado de ser el vínculo de los Zetas en Europa y en el 2019 fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero y conspirar para traficar drogas.

El dueño de gasolineras en Coahuila presuntamente llegó a un acuerdo con autoridades judiciales estadounidenses y quedó en libertad.

El año pasado Juan Manuel Muñoz Luévano fue detenido, esta vez por policías estatales de Coahuila, acusado de posesión de narcóticos en cantidad de uso personal, pero un juez le permitió seguir el proceso en libertad, aunque cayó durante un operativo que involucró el decomiso de una pipa con supuesto combustible irregular.

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