La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comentó que la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico permitirá el fortalecimiento de la relación comercial con otros países y la llegada de nuevas inversiones para México.

“Sabemos que este encuentro permitirá fortalecer las relaciones comerciales, promover inversiones, intercambiar experiencias en materia de innovación y tecnología e impulsar una cooperación efectiva”, declaró Rosa Icela Rodríguez al encabezar la Mañanera del Pueblo de este jueves.

Rosa Icela Rodríguez subrayó que esta cumbre también representa la oportunidad para fortalecer la presencia de México en la región de Asia-Pacífico, que reúne a 211 economías que en conjunto representan 60 por ciento del PIB mundial.

“Por lo que los acuerdos y los diálogos tienen implicaciones importantes para el comercio y el desarrollo global”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

Confirmó que Claudia Sheinbaum Pardo llegará en los primeros minutos de este viernes a la Ciudad de México, para más tarde encabezar el desfile por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

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FGR