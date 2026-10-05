Rosa Icela Rodríguez comparece en el Senado por Segundo Informe de Sheinbaum

La evaluación del estado de la política interior y la relación institucional entre poderes fue encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, comparece este lunes ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un encuentro centrado en el estado que guarda la política interior del país.

La comparecencia, encabezada por el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, se realiza a puerta cerrada, con la participación de los coordinadores y vicecoordinadores de los distintos grupos parlamentarios.

Recibimos con mucho gusto a la secretaria de Gobernación, @rosaicela_, en su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del @senadomexicano para informar sobre la política interior del país.



La rendición de cuentas y el diálogo fortalecen nuestra vida democrática. 🇲🇽 pic.twitter.com/Hr7ryAdfuu — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) October 5, 2026

Reunión, privada por temas de ‘política interior’

Cuestionado sobre las razones de que el encuentro se llevara a cabo de manera privada, Mier explicó que se trata de una reunión en la que se abordarán asuntos relacionados con la política interior y la relación entre los Poderes de la Unión.

“Se puntualizarán los temas que tienen que ver con la política interior”, adelantó el senador.

Mier recordó que una de las funciones sustantivas de la Secretaría de Gobernación es mantener la relación con los distintos Poderes de la Unión, por lo que consideró relevante que los grupos parlamentarios puedan plantear sus dudas directamente a la funcionaria.

“No hay que olvidar que la función sustantiva que tiene la Secretaría de Gobernación es la relación con los otros poderes y todo lo que tiene que ver con política interior”, sostuvo.

El senador destacó que al encuentro asisten los coordinadores y vicecoordinadores de todos los grupos parlamentarios, quienes podrán plantear sus cuestionamientos sobre el estado que guarda la política interior del país.

“Vamos a analizar desde un ambiente que permita la comunicación más directa con la representación de todos los grupos parlamentarios”, explicó.

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JVR