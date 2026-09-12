Niegan desde San Lázaro injerencia de Rosa Icela

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la mañanera en la capital chiapaneca, el 11 de septiembre de 2026

EL PRESIDENTE de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, defendió la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) ante el inicio del proceso electoral de 2027 y consideró que la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la ceremonia de apertura no representa una señal de intervencionismo, sino un ejercicio de coordinación institucional.

En entrevista con medios de comunicación, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado del Partido Verde sostuvo que la participación de representantes de los tres poderes y de las distintas fuerzas políticas en el acto organizado por el INE refleja el diálogo que debe existir en un sistema democrático.

“Para mí simplemente refleja coordinación institucional”, afirmó al referirse a la presencia de la titular de Gobernación, quien acudió por invitación de la presidenta del órgano electoral.

15 de noviembre, el último día para aprobar el presupuesto

Bolaños-Cacho Cué rechazó que este tipo de encuentros ponga en duda la independencia del INE y señaló que el árbitro electoral debe mantener su autonomía, al tiempo que mantiene coordinación con las autoridades.

“Debe de haber diálogo entre las distintas autoridades; y que haya respondido la secretaria de Gobernación a una invitación que le hizo la presidenta del INE como lo hizo a la Cámara de Diputados, para mí simplemente refleja coordinación institucional”, insistió el diputado.

Respecto al presupuesto solicitado por el INE para 2027, superior a los 40 mil millones de pesos, el presidente de la Mesa Directiva evitó pronunciarse sobre un monto específico y dejó la decisión en manos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y del Pleno.

Sin embargo, estableció que cualquier ajuste deberá garantizar que el órgano electoral pueda organizar adecuadamente los comicios del próximo año, considerados los más grandes de la historia.

“Vamos a un proceso electoral, el más grande en la historia de nuestro país, y no podemos recortar y dejar de garantizar que el INE pueda hacer su función de árbitro como la debe de hacer”, señaló.

En este sentido, legislador del partido Verde sí se pronunció a favor de eliminar gastos que no sean indispensables, pero rechazó asumir personalmente la tarea de determinar qué rubros deberían reducirse, pues dijo que aún no ha revisado a detalle el gasto propuesto por el INE para el siguiente año.