CSP también vista Oaxaca y Campeche

DURANTE SU GIRA de rendición de cuentas por Chiapas, Oaxaca y Campeche, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de la atención primaria de salud con tres mil 86 consultorios, además de hospitales, viviendas, carreteras y obras de infraestructura.

En Oaxaca, informó que entre septiembre y diciembre se habilitarán mil 600 consultorios del IMSS-Bienestar, que comenzarán a operar en enero de 2027. Tendrán medicamentos y serán atendidos por médicos, enfermeras y otros profesionales, incluidos jubilados. En el auditorio de la Guelaguetza explicó que se crearán comités comunitarios para apoyar en su mantenimiento y que cada consultorio tendrá una farmacia con 60 medicamentos para la atención primaria.

El Tip: la presidenta continuará hoy su recorrido por Yucatán y Quintana Roo y el 13 de septiembre en Hidalgo.

En Chiapas, anunció la adecuación de mil 300 consultorios del IMSS-Bienestar antes de que concluya 2026, con inicio de operaciones en enero próximo y señaló que también se convocará a médicos, enfermeras y enfermeros, incluidos jubilados, para reforzar la atención en comunidades alejadas.

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En Campeche, la meta fue establecida a 186 consultorios, que serán rehabilitados entre septiembre y diciembre: “Ahora decidimos hacer 12 mil consultorios para la atención primaria; aquí en Campeche van a ser 186 consultorios en todo el estado”. La mandataria aclaró que los espacios permitirán atender enfermedades que no requieran hospitalización y entregar medicamentos de manera gratuita. También anunció una convocatoria para profesionales de la salud, incluidos médicos jubilados, quienes podrán participar sin perder su jubilación.

La gira incluyó anuncios de infraestructura. En Oaxaca, la mandataria informó la construcción de 57 mil 750 viviendas, de la presa Mujer Solteca y la conclusión del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido. Destacó el proyecto “Ñuu Tata”, que contempla el desarrollo de tres hospitales: uno del IMSS, otro del ISSSTE y uno más del IMSS-Bienestar.

En Chiapas, informó de 70 mil 500 viviendas para personas con ingresos menores a dos salarios mínimos, hospitales en Palenque, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, así como la modernización de Puerto Chiapas y la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo.

En Campeche, anunció 27 mil 450 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar y un acueducto para llevar mil 300 litros de agua por segundo a la ciudad de Campeche. También informó de obras carreteras, caminos artesanales y la rehabilitación del ramal de Palizada.

Destacó la operación del Tren Maya de carga, la planta de pasteurización de leche y proyectos para aumentar la producción de arroz y carne. Señaló que 242 comunidades indígenas recibieron recursos directos con los programas sociales y anunció cinco centros de educación y Cuidado Infantil para hijos de madres trabajadoras.

En Oaxaca, dijo que los porgamas sociales dan 517 mil 450 a adultos mayores con pensión y en Chiapas cerca de medio millón son beneficiarios.