Rosa Icela Rodríguez y Barham Salih abordan política de refugio en México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, en el Palacio de Cobián, donde abordaron la protección de las personas extranjeras que han solicitado refugio en México.

A través de sus redes sociales, la funcionaria federal informó que en el encuentro participaron también integrantes de los equipos de trabajo de la dependencia y del organismo internacional.

“Nos reunimos en SEGOB con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, y su equipo de trabajo; intercambiamos puntos de vista sobre la protección a las personas extranjeras que han solicitado refugio en nuestro país”, publicó Rodríguez Velázquez.

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La reunión se realizó en el marco de la primera visita oficial de Barham Salih a México como titular del ACNUR, cargo que asumió en enero de 2026. Durante su estancia, el funcionario internacional ha sostenido encuentros con autoridades mexicanas para conocer las políticas de protección e integración de personas refugiadas.

Nos reunimos en la @SEGOB_mx con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, @BarhamSalih, y su equipo de trabajo; intercambiamos puntos de vista sobre la protección a las personas extranjeras que han solicitado refugio en nuestro país. 🇲🇽 @Claudiashein… pic.twitter.com/8aJOCsTsRr — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 28, 2026

El diálogo entre Gobernación y el ACNUR se da mientras México mantiene mecanismos institucionales para recibir, analizar y resolver solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.

Esta labor corresponde a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), órgano de la Secretaría de Gobernación que también acompaña procesos de integración de las personas reconocidas como refugiadas.

La visita de Barham Salih también contempla actividades relacionadas con la integración de personas refugiadas. De acuerdo con información difundida por ACNUR, el organismo busca conocer de primera mano las experiencias y políticas implementadas en México en materia de protección e inclusión.

El encuentro con Rosa Icela Rodríguez forma parte de la agenda de cooperación entre el gobierno de México y la agencia de Naciones Unidas para fortalecer la atención de quienes buscan protección internacional en el país.

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JVR / cehr