Sheinbaum rechaza pedir investigación contra Jorge Amílcar Olán sin pruebas

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este lunes hacer un llamado directo a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar a Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño, proveedor del Gobierno federal durante el sexenio anterior y amigo de los hijos del expresidente. Ante una investigación periodística que lo ubicó en Lugano, Suiza, sostuvo que la dependencia sólo debe abrir una carpeta si cuenta con pruebas que lo vinculen con algún delito.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum marcó una diferencia entre los señalamientos difundidos por un medio y los elementos necesarios para iniciar una pesquisa ministerial. “La Fiscalía debe abrir una carpeta de investigación cuando cualquier persona que tenga pruebas de alguna ilegalidad”, afirmó.

Olán Aparicio ha aparecido durante los últimos años en diversas investigaciones periodísticas sobre contratos públicos y negocios desarrollados durante la administración anterior. Diversas investigaciones periodísticas documentaron que entre 2020 y 2022 más de 490 millones de pesos provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar llegaron a Romedic, empresa de su propiedad, mediante contrataciones realizadas en Tabasco y Quintana Roo.

“Si la Fiscalía tiene suficientes elementos para cualquier persona, cualquiera, no importa de dónde sea, para abrir una carpeta de investigación, que lo haga”, declaró la presidenta. Añadió que, si las pesquisas reúnen sustento suficiente, corresponderá solicitar ante un juez las medidas que procedan.

🚨 La presidenta @Claudiashein

afirmó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (@FGRMexico) determinar si existen elementos probatorios suficientes para indagar el paradero del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, luego de que reportes periodísticos lo ubicaran… pic.twitter.com/9YKiH3rBTs — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) September 28, 2026

Sheinbaum negó hacer un llamado directo a la FGR para investigar a Olán. “Que la Fiscalía actúe como debe de actuar siempre”. También reiteró que los señalamientos difundidos por un medio no bastan para abrir una carpeta si no existen pruebas que vinculen al empresario con algún delito.

A mediados de septiembre, la fiscal general Ernestina Godoy negó que existiera una orden de detención contra Olán, después de versiones que aseguraban lo contrario.

En el reportaje presentado por Irving Pineda a Azteca Noticias, durante el que se dio a conocer el paradero de Jorge Amíclar Olán, se incluye un intento de entrevista, sin embargo, el empresario la rechaza e, incluso, agrede a los periodistas.

En un fragmento del video y ante la insistencia del reportero, el empresario responde con pocas palabras a sus preguntas y, finalmente, dice: “Voy a llamar a la policía”. Ante la insistencia de Pineda, Amílcar intenta arrebatarle el teléfono al camarógrafo.

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LMCT