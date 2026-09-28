PAN anticipa votar contra reforma de nacionalidad única en el Senado; acusa a Morena de ‘traición vulgar’

Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, el 28 de septiembre de 2026.

El coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, adelantó que su bancada votará este martes en contra de la reforma sobre doble nacionalidad, al considerar que las propuestas para restringir el acceso de mexicanos con doble nacionalidad a cargos legislativos y municipales representan una forma de discriminación hacia los migrantes.

A su salida de la Junta de Coordinación Política, Anaya Cortés sostuvo que Morena incurre en una “traición vulgar” a los mexicanos que viven en el extranjero y cuentan con doble nacionalidad.

“Nosotros estamos convencidos de que es una traición vulgar de Morena a las y los migrantes mexicanos, porque además ya tuvieron el descaro de presentar otra iniciativa, en la que quieren también dejar fuera a los migrantes con doble nacionalidad de cargos legislativos y de cargos municipales” Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado



El legislador panista afirmó que su grupo parlamentario mantendrá su posición de rechazo a la propuesta, al señalar que el PAN se opone a establecer restricciones para los ciudadanos mexicanos que poseen otra nacionalidad.

“Nosotros estamos en contra de que se discrimine a los migrantes que tienen doble nacionalidad y es por eso que nosotros estamos firmes en votar en contra”, sostuvo.

PAN también votará contra ‘ley antimemes’

En otro tema, Ricardo Anaya confirmó que el PAN votará contra la reforma en materia de propiedad industrial, al considerar que la iniciativa podría afectar la libertad de expresión y cuestionó las sanciones relacionadas con el uso de símbolos gubernamentales en parodias o memes.

“Solo en las dictaduras te amenazan con meterte a la cárcel siete años por utilizar los símbolos del gobierno para hacer parodias, para hacer memes”, acusó.

Anaya Cortés señaló que, desde la perspectiva de su bancada, la propuesta constituye una “absoluta y descarada censura”.

Respecto a la reforma en materia de inversión extranjera, el coordinador panista informó que será analizada este martes por su grupo parlamentario. Adelantó, sin embargo, cuestionamientos a los cambios planteados para la integración del Consejo de Inversión Extranjera.

Ricardo Anaya argumentó que incorporar a dependencias como la Secretaría de la Defensa (Defensa), la Secretaría de Seguridad Pública y la oficina encabezada por José Antonio Peña Merino implicaría, a su juicio, mayores trámites para los inversionistas.

“Este gobierno no entiende que lo que México necesita es más inversión para que haya más empleo y para que haya crecimiento económico. En lugar de eso quieren seguir poniendo más trabas”, comentó.

Como ejemplo, mencionó que un proyecto para instalar un centro de datos en México requeriría autorización de la comisión contemplada en la reforma. “Es decir, más burocracia, más trabas y eso va a llevar a menos inversión y a menos empleo”, afirmó.

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cehr