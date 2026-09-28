Colectivos feministas piden modificar ley para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio

Organizaciones feministas, colectivos y agrupaciones defensoras de derechos humanos solicitaron al Senado de la República modificar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
El objetivo, explicaron, es que la nueva legislación privilegie la prevención, la reparación integral y la transformación de las condiciones que permiten la violencia feminicida.
En un pronunciamiento dirigido a las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado, las organizaciones plantearon dos cambios centrales: eliminar cualquier definición legal de la categoría “mujer” y reforzar el enfoque preventivo, reparador y transformador de la propuesta.
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La iniciativa, presentada en julio pasado, busca establecer un tipo penal de feminicidio aplicable en todo el país, homologar criterios para su investigación y persecución, establecer sanciones y mecanismos de reparación integral, además de fortalecer la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Piden eliminar definición legal de la categoría “mujer”
Los colectivos consideraron que la definición de “mujer” no es necesaria para configurar el delito, pues, desde su perspectiva, el feminicidio debe acreditarse a partir de las razones de género presentes en el crimen y del contexto en que ocurrieron los hechos.
A propósito, advirtieron que incorporar una definición podría abrir la puerta a criterios discriminatorios y generar tensiones con los principios de igualdad, no discriminación e interseccionalidad que también contempla la propuesta.
Las organizaciones pidieron que estas disposiciones sean revisadas a partir del debido proceso y del acceso efectivo a la justicia, tomando en cuenta los efectos diferenciados que puede tener el sistema penal sobre las víctimas y sus familias.
Organizaciones piden fortalecer prevención, protección, investigación y reparación
La Fiscalía General de la República también ha participado en estos ejercicios y ha señalado que la construcción de la ley debe incorporar las experiencias de quienes investigan, juzgan y acompañan a las víctimas y sus familias.
Las organizaciones que suscribieron el pronunciamiento, entre ellas Amnistía Internacional, EQUIS Justicia para las Mujeres, Fundar, Documenta, IDHEAS, México Unido contra la Delincuencia y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, llamaron a las y los legisladores a modificar la propuesta para fortalecer la prevención, protección, investigación y reparación frente a la violencia feminicida.
El objetivo, señalaron, debe ser que la nueva legislación establezca mecanismos efectivos para garantizar una vida libre de violencia y que las obligaciones del Estado se traduzcan en medidas concretas de protección y acceso a la justicia.
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