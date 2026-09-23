Kenia López Rabadán pide revisar con el Senado definiciones en ley contra el feminicidio

La diputada Kenia López Rabadán pidió a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados solicitar una reunión de trabajo con las comisiones del Senado que analizan la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, al advertir que la definición de “mujer” contenida en el proyecto genera preocupación entre colectivos feministas.

Durante su participación en la Comisión de Igualdad de Género, la legisladora señaló que la iniciativa, enviada por la titular del Ejecutivo Federal el pasado 22 de julio y actualmente en análisis en el Senado, plantea en su artículo 6, fracción VIII, que para efectos de la legislación se entenderá por mujer “a toda persona que se identifique como mujer”.

López Rabadán sostuvo que esta disposición debe ser analizada a profundidad, particularmente a la luz de instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

La diputada, quien afirmó haber formado parte de diversos colectivos de mujeres, recordó que la presencia de 255 mujeres en la Cámara de Diputados es resultado de décadas de lucha por las acciones afirmativas, las cuotas de género y la paridad.

“Muchas de esas mujeres hoy están expresando una preocupación” por la redacción de la iniciativa, señaló.

Kenia López Rabadán, diputada federal del PAN ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la legisladora, uno de los puntos que requiere revisión son las implicaciones que podría tener la definición propuesta en la investigación de un feminicidio. Planteó que, si la norma establece que mujer es toda persona que se identifique como tal, las autoridades tendrían que determinar cómo acreditar esa auto adscripción cuando la víctima ha fallecido y ya no puede manifestarla.

A su juicio, esta situación podría generar dificultades durante las investigaciones e incluso abrir la posibilidad de que determinados casos sean reclasificados como homicidio, por lo que consideró necesario otorgar certeza jurídica a las autoridades encargadas de procurar justicia.

“Podemos tener posiciones distintas frente a esta definición. Pero nuestra respuesta como mujeres legisladoras no puede ser invisibilizar a las mujeres”, expresó.

López Rabadán planteó que la Cámara de Diputados, como eventual cámara revisora, debe participar en el análisis del proyecto mediante un diálogo con las legisladoras del Senado, con el objetivo de escuchar las distintas posiciones y revisar las consecuencias jurídicas de la redacción.

“Yo respeto y respetaré siempre la orientación e identidad de cada persona, que cada quien decida lo que quiera, pero una ley no puede definir qué es una mujer”, afirmó.

La diputada insistió en que el objetivo de la propuesta de diálogo entre ambas cámaras es construir un texto que, desde su perspectiva, otorgue certeza jurídica, fortalezca la protección frente a la violencia feminicida y evite cargas adicionales para las autoridades de procuración de justicia.

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LMCT