Reforma vs doble nacionalidad no quitó derechos a paisanos: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la reforma de nacionalidad única reste derechos a las y los paisanos en el extranjero, ya que recordó que el objetivo de la enmienda es asegurar que quienes gobiernen dentro del país únicamente hayan hecho juramento a México.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para evitar doble nacionalidad entre quienes aspiren a un cargo de gobierno, la mandataria cuestionó a la oposición por sus votos en contra del proyecto.

“Yo no entiendo de verdad como un mexicano, un diputado mexicano no está de acuerdo en que ser presidente solo puede ser mexicano. y no puedes tener otra nacionalidad. No lo entiendo. ¿Cómo votas en contra de la reforma?”, cuestionó.

Negó que con esto se afecte a los connacionales que residen o que nacieron fuera del país, ya que para ellos se respeta y conserva el derecho a contar con dos e incluso más ciudadanías; sin embargo, cuando alguno pretenda gobernar en México deberá de renunciar a las extranjeras para sólo asegurar su juramento con el país.

🔴“¿Cómo puedes jurar a dos banderas, a dos pueblos?”, cuestionó Claudia Sheinbaum tras la aprobación de la reforma sobre doble nacionalidad.



La presidenta rechazó que la medida quite derechos a los mexicanos en el extranjero y aclaró que los hijos de familias mexicanas nacidos… pic.twitter.com/TKbAlMpd5V — Azucena Uresti (@azucenau) September 23, 2026

“Una familia que se fue a trabajar a Estados Unidos, sus hijos ya nacieron ahí y esos hijos quieren adquirir la nacionalidad mexicana, lo pueden hacer, pero esos hijos no pueden ser presidentes de México porque no nacieron en México, para empezar… Nadie les dice que no, que tienen doble, puede haber triple, cuádruple nacionalidad. El asunto es si quiere ser presidente de México ¿cómo vas a jurar a dos banderas? ¿Cómo vas a jurar a dos pueblos? Si eres presidente le juras un pueblo, le juras una bandera, le juras a una historia, no le juras a otro”, insistió.

Así, sostuvo que esta reforma no significa despojar de derechos a los paisanos, pero aquellos que tengan intenciones de contender por un puesto gubernamental deberán de elegir qué ciudadanía conservar.

“Vale la pena ver por qué se vota en contra: ‘porque están quitando derechos’ ¿A quién se le quita derechos? A nadie. ‘A los paisanos’, bueno, te fuiste a trabajar allá, tienes doble nacionalidad, regresas, quieres ser presidente de México, gobernador, renuncia a tu nacionalidad de allá. Decide”, dijo.

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LMCT