Es difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas y producción de armas: CSP tras dichos de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prefirió destacar la buena relación que se sostiene con Estados Unidos, a pesar de referir que también resulta complejo para México el colindar con un país que registra un elevado consumo de drogas.

Durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente estadounidense, Donald Trump, ubicó a México como el “epicentro de la violencia” por la operación de la delincuencia organizada y reiteró su “disposición” a intervenir para combatirla, ya que comentó que resulta inaceptable para su país el compartir frontera con un territorio controlado por los cárteles.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la mandataria criticó que en el debate público no se tomara en cuenta que el republicano también destacó la buena interacción con México.

No obstante, comentó que también podría expresar que para México es complejo vivir junto a un territorio que enfrenta adicciones o que produce un elevado volumen de armas.

“Toman una parte de la declaración y luego no toman la otra. Digo, nosotros podríamos entrar a, yo podría decir, es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir, es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas. Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos”, dijo.

Además, reiteró que ambos gobiernos se conducen bajo coordinación para avanzar en los objetivos en común.

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FGR