Senado recibe minuta para impedir doble nacionalidad

El Senado de la República recibió la minuta aprobada por la Cámara de Diputados que propone impedir que quienes ocupen la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan o adquieran una segunda nacionalidad.

Durante la sesión del Pleno, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, informó que la Cámara alta recibió la noche del martes el proyecto de decreto para reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La minuta fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera para su análisis.

La propuesta establece que, además de ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán “no tener ni adquirir otra nacionalidad”.

El @senadomexicano recibió de la @Mx_Diputados la minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para ejercer la titularidad de los Poderes… pic.twitter.com/1i1JE5doHD — Higinio Martínez (@higinio_mtz) September 23, 2026

En caso de contar con una segunda nacionalidad, tendrían que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, conforme a lo que establezca la legislación.

El proyecto también plantea que, durante el ejercicio de estos cargos, sus titulares no puedan adquirir ni solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.

Entre las conductas que quedarían comprendidas se encuentran el uso de un pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos derivados de otra ciudadanía y el acogimiento a la protección diplomática de otro país.

De acuerdo con la minuta, “la contravención de esta disposición se sancionará en los términos del Título Cuarto de la Constitución”.

El proyecto contempla además un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral.

La minuta continuará ahora su proceso legislativo en las comisiones senatoriales, donde será analizada antes de que, en su caso, sea sometida a consideración del Pleno.

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LMCT