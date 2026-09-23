Académicos ven debilidad y lejanía social de partidos

Simpatizantes de Morena, antes de su llegada a la Plaza de las Tres Culturas, el pasado 5 de septiembre.

DE CARA al proceso electoral de 2027, los partidos políticos enfrentan un escenario de debilitamiento y distanciamiento respecto a las demandas ciudadanas, mientras mantienen como principal objetivo la disputa por el poder, advirtió Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades de la UNAM.

El académico sostuvo que los partidos ya mostraban signos de debilitamiento antes de la actual ola de autocratización que atraviesa distintas democracias.

Planteó que el desafío no se limita a garantizar elecciones, sino a generar condiciones para que la ciudadanía pueda elegir entre opciones distintas en una competencia genuinamente equitativa.

Una democracia, señaló, requiere elecciones competitivas, limpias y justas, y libertades como la expresión y la asociación, y mecanismos de control y supervisión sobre quienes ejercen el poder.

El Tip: El proceso electoral 2026-2027 arrancó formalmente el 10 de septiembre y contempla la renovación de cerca de 20 mil cargos, uno de los mayores ejercicios de este tipo del país.

Sostuvo que las sociedades democráticas se fortalecen cuando la ciudadanía se mantiene “vigilante y propositiva”, conserva la memoria de sus colectivos y reconoce aquello que se ha perdido, pero mantiene la voluntad de cambio.

López Leyva llamó a recuperar la conversación pública frente a la polarización, la desinformación y las noticias falsas, y consideró que la universidad tiene un papel relevante para contribuir a ese espacio mediante su capacidad crítica.

También planteó que la democracia no puede reducirse al momento electoral ni depender exclusivamente de quienes ocupan el gobierno. Las transiciones de regímenes autoritarios o autocráticos hacia sistemas democráticos, sostuvo, ocurrieron a partir de “cálculos políticos, estrategias y apuestas al futuro”.

Francisco Valdés Ugalde, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, planteó que la democracia requiere igualdad política y libertad para el autogobierno. “Estamos ayunos de diálogo”, sostuvo, al llamar a que las diferencias políticas sean discutidas con argumentos y no mediante una confrontación basada en etiquetas.