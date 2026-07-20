Ley contra feminicidio, prioritaria del Congreso

La iniciativa presidencial para expedir una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, se perfila como una de las primeras reformas que discutirá el Congreso de la Unión al iniciar el periodo ordinario de sesiones en septiembre, con la disposición del PAN y Movimiento Ciudadano para acompañarla, aunque ambos partidos plantearon que deberá fortalecerse con presupuesto suficiente e instituciones capaces de hacerla efectiva.

El proyecto presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y que, se prevé, sea enviado al Senado de la República, busca homologar en todo el país los criterios para investigar y sancionar el feminicidio, establecer penas de 50 a 70 años de prisión, incorporar 19 agravantes y permitir que este delito se persiga de oficio.

El Dato: El objetivo de la iniciativa es unificar la tipificación penal de este delito en todo el país, para erradicar la fragmentación jurídica, la disparidad de condenas e impunidad.

La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, calificó la propuesta como “una ley fundamental para nuestro país” y expresó su confianza en que pueda ser aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados en septiembre.

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“Es muy importante que ya esté lista la iniciativa contra el feminicidio”, afirmó la senadora, al destacar que uno de los principales cambios será homologar los criterios jurídicos en las 32 entidades federativas para evitar diferencias en la investigación y persecución del delito.

Castillo Juárez explicó que la propuesta también fortalece las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia, entre ellas, la salida del agresor del domicilio familiar, al recordar que una gran parte de los feminicidios es cometida por parejas, exparejas o familiares.

INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN ı Foto: Especial

Asimismo, sostuvo que existen recursos suficientes para operar refugios, centros de atención y equipos especializados.

También detalló que se escucharán las observaciones de los distintos grupos parlamentarios para definir qué contendrá este marco normativo de la Permanente.

Mientras tanto, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expresó la disposición del PAN para construir la nueva legislación y llamó a que el proceso incluya a víctimas, familiares, organizaciones civiles, especialistas, académicos, fiscalías y expertos en procuración de justicia.

“Nuestro objetivo debe ser construir una ley verdaderamente útil y aplicable que prevenga la violencia, homologue la investigación y la sanción del feminicidio en todo nuestro país, que proteja a las víctimas, que garantice la reparación integral del daño y reduzca efectivamente la impunidad”, afirmó.

La legisladora blanquiazul respaldó que el feminicidio sea un delito imprescriptible para que “ningún responsable pueda evadir la acción de la justicia por el simple transcurso del tiempo” y pidió que, en estos casos, no procedan criterios de oportunidad, conmutación de penas, libertad condicionada ni amnistías.

No obstante, Kenia López advirtió que la reforma legal, por sí sola, no resolverá el problema: “Una buena ley es indispensable, pero no será suficiente por sí sola”, sostuvo, al insistir en que las fiscalías especializadas deben contar con presupuesto, personal capacitado, herramientas periciales y capacidad para integrar investigaciones sólidas que permitan obtener sentencias condenatorias.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Ricardo Monreal, confirmó que el Senado será la cámara de origen y San Lázaro, la revisora.

El líder morenista indicó que la nueva legislación dará continuidad a la reforma constitucional ya aprobada y permitirá “homogeneizar todos los criterios jurídicos, judiciales y de investigación para los feminicidios o las tentativas de feminicidio que se registran en todo el país”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, adelantó que su bancada revisará el contenido de la iniciativa, aunque manifestó disposición para respaldarla.

“Cuando se trata de combatir el abuso hacia las mujeres, nosotros siempre hemos actuado de manera responsable”, sostuvo. Además, señaló que, si la propuesta demuestra que contribuirá a enfrentar este fenómeno, “desde luego que estaremos acompañando la iniciativa”.

La propuesta comenzará su ruta legislativa en septiembre, cuando el Congreso retome sus actividades ordinarias y el Senado inicie el análisis del planteamiento como cámara de origen, con el objetivo de convertirla en una legislación nacional que unifique la investigación y sanción del delito de feminicidio en todo el país.

Puntos clave de la propuesta

Ejes fundamentales de la propuesta de ley contra homicidios por razón de género.

Homologación del tipo penal: Establece un criterio único a nivel nacional con 10 razones de género específicas para catalogar el crimen.

Endurecimiento de penas: Plantea condenas estandarizadas de 50 a 70 años de prisión para los perpetradores.

Perspectiva de género obligatoria: Mandata a los Ministerios Públicos a investigar toda muerte violenta de una mujer en esta categoría desde el inicio.

Catálogo de agravantes: Incorpora 19 causales de incremento de la pena cuando las víctimas pertenezcan a sectores vulnerables.

Protección a víctimas secundarias: Creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por este delito coordinado con el DIF.

Protección digital: Prohibición estricta de difundir imágenes o datos de las víctimas en plataformas digitales.

Pérdida de derechos: Los agresores perderán de forma inmediata los derechos sobre bienes patrimoniales, la patria potestad y la custodia de los hijos.