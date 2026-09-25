México demuestra que puede cooperar sin renunciar a su soberanía: SRE ante la ONU

La intervención oficial en el foro multilateral más importante del planeta ocurrió durante la Asamblea General de la ONU.

México ha demostrado que es posible mantener una cooperación estrecha y respetuosa con sus socios internacionales sin renunciar a su soberanía, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller presentó ante la comunidad internacional los principales resultados que, dijo, forman parte de la transformación que vive México, con énfasis en la reducción de la pobreza, la seguridad, el empleo, la igualdad sustantiva y una política exterior independiente.

“México ha demostrado que un país puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios y al mismo tiempo hacer valer su soberanía plenamente”, sostuvo Velasco Álvarez.

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El funcionario señaló que la política exterior mexicana parte de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y busca conciliar la cooperación internacional con la defensa de la autodeterminación nacional.

En materia de seguridad, destacó que México mantiene una estrategia basada en cuatro principios: el respeto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada, el respeto y la confianza mutua, y una “cooperación sin subordinación”.

De acuerdo con el canciller, entre septiembre de 2024 y julio de 2026 los homicidios dolosos se redujeron alrededor de 51 por ciento.

Atribuyó este resultado a una estrategia que combina acciones de seguridad con políticas para atender las causas sociales de la violencia.

“La paz no se decreta ni se impone; se construye con justicia social”, afirmó ante la Asamblea General.

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JVR