Países exigen en ONU reapertura de Ormuz

Una coalición de 80 países exigió ayer en Naciones Unidas la reapertura urgente del estrecho de Ormuz y condenó los ataques atribuidos a Irán y a los hutíes, ante el aumento de las amenazas al transporte marítimo y al comercio mundial.

El ministro de Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, leyó a los medios la declaración conjunta de la coalición acompañado de la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas; el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, y el de la Liga Árabe, Nabil Fahmy.

El Dato: El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró que su país desea que EU retome el memorando de entendimiento a principios de noviembre, antes de las elecciones.

“Las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz continúan amenazando la seguridad internacional, así como los derechos y libertades de navegación”, declaró el canciller. El grupo también alertó sobre el avance de los hutíes hacia Bab el-Mandeb y recordó el ataque del miércoles contra una embarcación frente a Omán, que dejó un ciudadano indio muerto.

La coalición pidió permitir el tránsito seguro de los buques, sin peajes, condiciones o cargos considerados ilegales, y sostuvo que las embarcaciones comerciales y sus tripulaciones no deben utilizarse como instrumento de presión.

700 personas murieron en combates de hutíes y Arabia Saudí

AMPLIAR EL CONFLICTO. Por su parte, Irán advirtió que un nuevo enfrentamiento con Estados Unidos podría extenderse hasta el océano Índico. El asesor militar del líder supremo, Mojtaba Jamenei, Yahya Rahim Safavi, aseguró que las fuerzas iraníes estaban preparadas para otra ronda de combates.

El asesor señaló que una nueva fase tendría como escenarios el mar Rojo y Bab el-Mandeb, donde los hutíes ampliaron su presencia tras tomar la costa yemení.

La presión sobre Teherán también aumentó por las sanciones estadounidenses. Emiratos Árabes Unidos suspendió los vuelos de aerolíneas iraníes hasta nuevo aviso y también quedaron afectadas rutas hacia Omán, Georgia, Azerbaiyán y Bagdad.

Washington advirtió que sancionaría a empresas extranjeras que mantuvieran negocios con compañías aéreas iraníes después del 23 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “Día D económico” a esta estrategia, que amplió contra empresas de terceros países.

PETRÓLEO PERSA. Asimismo, tres buques vinculados con Irán e incautados por Estados Unidos transportaban cerca de seis millones de barriles de crudo, los cuales están valorados en unos 600 millones de dólares, y cruzan el océano Atlántico.

El Majestic X y el Tifani estaban frente a la costa norte de Brasil, mientras que el Lenore ingresó al Atlántico por el Cabo de Buena Esperanza. Las incautaciones ocurrieron después del bloqueo estadounidense a puertos iraníes en respuesta al cierre de Ormuz.

Al mismo tiempo, Arabia Saudí informó que interceptó seis misiles balísticos lanzados por los hutíes, después de emitir alertas para La Meca, Yeda y Yanbu. El grupo afirmó que atacó instalaciones militares saudíes en la provincia de Jazan.

Las fuerzas del gobierno yemení, respaldado por Riad, aseguraron que repelieron ataques contra una ruta de suministro hacia Adén. Los hutíes, que ya controlaban el norte y Saná, tomaron este mes toda la costa yemení del mar Rojo y avanzaron hacia zonas cercanas a Taiz.