Arrancan comparecencias por la glosa del 2.o Informe

Aspecto durante Sesión Ordinaria en la Cámara de Senadores en imagen de archivo

Las comparecencias de integrantes del Gabinete federal ante el Senado, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, comenzarán hoy bajo un formato que contempla participaciones ante el pleno, comisiones y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), algunas de ellas a puerta cerrada, lo que generó cuestionamientos de legisladores de oposición.

De acuerdo con el calendario aprobado, la primera comparecencia será la de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual se llevará a cabo ante la Jucopo. El de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, comparecerá el 6 de octubre ante el pleno; el titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acudirá el 13 de octubre ante la Jucopo, y el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, hará lo propio ante el pleno el 14 de octubre.

El Dato: En la cámara de Diputados las comparecencias iniciaron en septiembre y continúan en octubre.

Para el 20 de octubre está programada la comparecencia del secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, ante la Jucopo, la Comisión de Economía y la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

TE RECOMENDAMOS: Seis personas heridas Explosión por pirotecnia deja 1 muerto

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, comparecerá el 5 de noviembre ante la Comisión de Bienestar, mientras que la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, acudirá el 12 de noviembre ante la comisión del ramo.

Las fechas de las comparecencias de los titulares de las secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, y del de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, permanecen pendientes, pero la comparecencia de este último será ante la Jucopo.

El formato aprobado provocó inconformidad entre las bancadas de oposición, particularmente por el hecho de que algunos integrantes del gabinete sean llamados ante la Jucopo o comisiones en lugar de comparecer ante el pleno. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, manifestó su desacuerdo con el calendario y planteó que más funcionarios deberían responder públicamente ante los senadores.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, cuestionó que los titulares de Economía y Educación sean llamados ante la Jucopo y pidió que sus comparecencias se realicen ante el pleno. Movimiento Ciudadano también planteó modificar la dinámica para que exista una interacción más amplia entre legisladores y funcionarios.

Su coordinador, Clemente Castañeda, propuso que los secretarios respondan preguntas de los senadores y que exista réplica y contrarréplica, al advertir que las exposiciones pueden terminar convirtiéndose en “monólogos”.

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, defendió el esquema y rechazó los cuestionamientos de la oposición. “Están equivocados. Faltan a la verdad, con todo respeto y cariño”.

Sostuvo que la modalidad de cada comparecencia responde a las atribuciones del Senado y a la materia de cada dependencia. Explicó que, en el caso de García Harfuch ante la Jucopo se relaciona con las facultades en esa materia.

Calendario ı Foto: Especial