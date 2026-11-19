El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por nueve votos contra uno, mantener 54 fórmulas de candidaturas a diputaciones federales para personas de cinco grupos históricamente discriminados, como acción afirmativa para los partidos y coaliciones en el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El acuerdo obliga a postular 34 fórmulas indígenas, cuatro afromexicanas, ocho de personas con discapacidad, tres de la diversidad sexual y cinco de mexicanos residentes en el extranjero.

Uno de los puntos más debatidos fue la propuesta del consejero Arturo Castillo Loza para que los partidos valoraran la trayectoria de activismo, el liderazgo comunitario y la participación en organizaciones sociales de quienes fueran postulados por la diversidad sexual y las comunidades afromexicanas. Buscaba reducir la usurpación de estos espacios.

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El INE aprobó los criterios de registro para diputaciones federales rumbo al proceso electoral 2026-2027, ordenando a partidos y coaliciones postular al menos 54 fórmulas bajo acciones afirmativas para grupos discriminados. pic.twitter.com/wG2mHNgru8 — Juan Pablo de Leo Spínola (@juanpadeleo) November 19, 2026

La propuesta fue rechazada por siete votos contra tres para la diversidad sexual, y una adenda para extenderla a personas afromexicanas fracasó con el mismo resultado.

El representante de Morena, Carlos Alonso Castillo, consideró que convertir el activismo en obligación podría excluir a integrantes de esos grupos que no han tenido oportunidad de participar en organizaciones. El consejero Arturo Chávez advirtió que se dejaría fuera a personas reconocidas por su comunidad.

“¿Qué pasa si hay un ciudadano ejemplar que nunca ha participado en política, pero que genera el consenso?”, cuestionó.

La consejera Carla Humphrey respaldó las acciones afirmativas, pero señaló que repetir el número del proceso anterior no cumple con el principio de progresividad; a su juicio, los 54 espacios deben ser un piso y no un límite.

Uuc-kib Espadas propuso reservar 10 por ciento de las candidaturas de cada partido a grupos discriminados, a elección de cada fuerza política, pero su alternativa no se votó.

Estudios de la UNAM y El Colegio de México concluyeron que estas medidas han aumentado la representación descriptiva, pero no garantizan la sustantiva. El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, destacó que el estudio de la UNAM halló una tasa de aprobación de apenas 2.6 por ciento de las iniciativas vinculadas con estos grupos.

La consejera Norma De la Cruz sostuvo que los partidos deben, además de postular, impulsar agendas que atiendan sus necesidades.

En materia de paridad, las fórmulas deberán integrarse por personas del mismo género, con posibilidad de fórmulas mixtas cuando el propietario sea hombre y la suplente mujer.

Si el número de postulaciones es impar, la restante será de mujeres. Las listas plurinominales encabezadas por hombres en 2023-2024 deberán ser encabezadas por mujeres.

Los registros se realizarán del 22 al 29 de marzo de 2027; el 26 de marzo vence el plazo para registros supletorios de mayoría relativa y el 6 de mayo para renuncias que permitan sustituciones.

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MSL