El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que se perdió la posibilidad de alcanzar un consenso con la oposición para emitir la convocatoria y elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el PAN presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por la demora en iniciar el procedimiento.

El legislador lamentó que Acción Nacional haya optado por la vía judicial, en lugar de continuar las negociaciones políticas, y sostuvo que nunca existió una negativa de Morena para emitir la convocatoria ni la intención de mantener indefinidamente a una presidenta provisional al frente del organismo.

“Lamento que no hayamos podido alcanzar un consenso amplio en este tema. Me parece que hemos perdido una oportunidad para demostrar que, aun en medio de nuestras diferencias, las fuerzas políticas podemos encontrar coincidencias cuando se trata de una institución tan importante para la vida democrática del país”, expresó.

Monreal dijo respetar el derecho del PAN a recurrir a los tribunales, pero cuestionó la decisión política de abandonar la mesa de diálogo, pues, aseguró, la intención de Morena era construir un procedimiento transparente y compartido que permitiera dar mayor respaldo a la renovación de la presidencia del INE.

La democracia se construye con diálogo, acuerdos y respeto a las diferencias. En el proceso de renovación de la presidencia del INE, debemos privilegiar el consenso entre las fuerzas políticas para fortalecer nuestras instituciones y dar certeza a la vida democrática del país. pic.twitter.com/bPyf2mymK5 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 19, 2026

Consideró que la demanda panista podría generar un protagonismo político momentáneo, pero no resolverá las diferencias de fondo entre las bancadas.

“¿Qué propósitos logrará? Ninguno, más que acelerar una decisión que se tomará como establece la ley y la Constitución”, sostuvo.

El morenista anticipó que, si el TEPJF determina que existe una omisión y ordena emitir la convocatoria, la Cámara de Diputados deberá cumplir con el mandato judicial. Sin embargo, advirtió que, al quedar descartada la posibilidad de un acuerdo amplio, el procedimiento podría terminar resolviéndose mediante la mayoría legislativa.

“Hoy sí me mandata el tribunal, probablemente todo se tenga que resolver por mayoría, como yo no quería, como yo no deseaba, pero tenemos que cumplir un mandato judicial”, señaló.

Explicó que la Constitución establece que la designación debe alcanzar una mayoría calificada y, de no conseguirse, contempla un procedimiento de insaculación y, posteriormente, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las reglas aplicables.

Sobre las exigencias del PAN y Movimiento Ciudadano para retirar las facultades extraordinarias de la presidencia del INE, Monreal descartó que puedan modificarse en este momento, debido a las restricciones constitucionales para realizar cambios fundamentales en materia electoral una vez iniciado el proceso electoral.

El coordinador morenista argumentó que el artículo 105 constitucional establece una veda legislativa que impide modificar disposiciones electorales fundamentales dentro de los 90 días previos al inicio de un proceso electoral.

Precisó que el proceso electoral de 2027 comenzó el pasado 10 de septiembre, por lo que, desde su interpretación, ya no es posible atender esa exigencia mediante una reforma legal en este momento. Aunque reiteró que está de acuerdo con devolver al Consejo General del INE las decisiones colegiadas sobre los nombramientos de funcionarios, consideró que deberá esperarse al momento constitucionalmente permitido.

Monreal también informó que las únicas bancadas que presentaron propuestas de modificación a la convocatoria fueron el PAN y Movimiento Ciudadano. Aseguró que la Jucopo respondió a sus planteamientos y explicó las razones jurídicas por las que algunas de sus solicitudes no podían incorporarse.

Al ser cuestionado sobre las garantías de que la próxima titular del organismo electoral no tenga vínculos con Morena o con el Gobierno federal, respondió que el objetivo es elegir a una persona imparcial, profesional y que genere confianza.

En otro tema, Monreal refrendó su confianza en los consejeros del INE y en la estabilidad del organismo rumbo a las elecciones de 2027, aunque pidió a sus integrantes revisar los antecedentes y expedientes de los funcionarios que permanecen en puestos directivos.

Lo anterior, luego de ser cuestionado sobre la designación de Carla Sofía Sandoval como encargada del Servicio Profesional Electoral, pese a los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y sus supuestos vínculos con una red relacionada con el contratista Alfredo Hernández Casillas.

El diputado señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación investigar y deslindar responsabilidades, pero consideró necesario que el órgano electoral revise los expedientes de sus funcionarios.

“Yo sí confío en el INE. Confío en que los consejeros tienen probidad y responsabilidad frente a una elección trascendente, la del 2027”, afirmó.

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LMCT