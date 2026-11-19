El empresario Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono Muñoz”, fue detenido en Madrid, España, por lo que deberá comparecer ante el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional española este 19 de noviembre.

La detención de El Mono Muñoz es provisional, pues esta busca hacer cumplir una orden de extradición solicitada en Estados Unidos, por lo que se deberá determinar si eñ señalado se allana a la extradición o se niega.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la razón por la cual Muñoz Luévano fue detenido, ni los presuntos delitos que cometió el empresario por los cuáles las autoridades estadounidenses lo requieren.

🔴 El empresario del sector gasolinero Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “El Mono Muñoz”, señalado en el pasado por sus presuntos vínculos con el grupo criminal Los Zetas, fue detenido en España.https://t.co/cUhQvSbbKl — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 19, 2026

Capturas previas de ‘El Mono Muñoz’

De acuerdo con la información que se conoce, Juan Manuel Muñoz Luévano fue detenido el pasado martes 17 de noviembre, por lo que con esta ya suman tres las detenciones del empresario del sector gasolinero.

La primera detención de Muñoz Luévano se registro en 2016, cuando lo capturaron en Madrid, España, y fue identificado como presunto enlace del grupo criminal mexicano Los Zetas en el continente europeo, lo que lo llevó a cumplir una condena de dos años en prisión.

Adicionalmente, se presumía que el empresario mexicano podría tener colaboraciones con otros grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, y los Beltrán Leyva.

En 2019 fue extraditado y se declaró culpable en Estados Unidos por delitos como lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, por posesión de armas con fines criminales, así como por introducir y distribuir cocaína.

Juan Manuel Muñoz Luévano ı Foto: Especial

Tras haber colaborado con las autoridades estadounidenses y brindarles información sobre sus nexos con cárteles del narcotráfico y políticos mexicanos, este fue liberado en 2024.

El 22 de mayo del 2025 fue detenido en Ramos Arizpe, Coahuila, por el delito de amenazas durante un operativo contra el huachicol, en el que participaron agentes de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Fue liberado unos días después, pues las autoridades dictaron seis meses para la investigación por las amenazas dirigidas a las autoridades, por lo que siguió el proceso en libertad; además, se encontraba bajo investigación federal.

Esto debido a su posible nexo con la pipa de hidrocarburo que intentó liberar al momento de amenazar a las autoridades, así como por presuntamente tener drogas bajo su posesión.

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