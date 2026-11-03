Operación Sable deja mil 270 detenidos y asegura 41 mil litros de huachicol en octubre

La Secretaría de Marina (Semar) reportó la detención de mil 270 personas y el aseguramiento de 41 mil 581 litros de hidrocarburo durante octubre, como resultado de la “Operación Sable”, que desplegó en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre, la Armada de México también aseguró 80 inmuebles e inspeccionó 207 vehículos, como parte de las acciones que desarrolló la Región Naval Central en coordinación con distintas corporaciones de seguridad pública.

Los operativos permitieron, además, el decomiso de 36 armas de distintos calibres, 467 cartuchos útiles y 16 cargadores, aunque la dependencia no precisó en cuáles entidades concentró estos hallazgos ni cuántas personas enfrentan investigaciones por posesión de armamento.

En materia de narcóticos, las autoridades localizaron aproximadamente 46 kilogramos y mil 306 dosis de presunto cristal, además de 33 kilogramos y 160 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, según las cifras del informe oficial.

A estos aseguramientos se sumaron 5.58 kilogramos y mil 163 dosis de probable marihuana, así como 31 gramos y 114 dosis de un polvo blanco con características semejantes a la cocaína.

Otro de los resultados fue el retiro de 50 cámaras de vigilancia que la Marina identificó como “parásitas”, además del decomiso de dinero en efectivo, cuyo monto no detalló.

Respecto a las personas detenidas, la institución señaló que los elementos navales les informaron sobre sus derechos antes de entregarlas a las autoridades competentes, junto con las sustancias y demás objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.

El balance corresponde a las operaciones de octubre de 2026 y forma parte de las tareas de apoyo que la Armada realiza con instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno en la región central del país.

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MSL