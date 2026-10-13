Senado aprueba reforma aduanera; oposición alerta por discrecionalidad y huachicol fiscal

El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Aduanera que amplía las facultades de embargo de mercancías declaradas con un valor menor al que realmente tienen y endurece las sanciones por infracciones con hidrocarburos y petrolíferos, mientras la oposición acusó redes de corrupción ligadas al huachicol fiscal y señala a Andrés Manuel López Beltrán y al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio.

El dictamen, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pasó en lo general con 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención; mientras que en lo particular, fue aprobado con 66 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.

Oposición adviertes afectaciones a importadores y empresas

Durante la sesión, el PAN y PRI criticaron la prisa con que se votó, la falta de controles sobre las autoridades aduaneras y el riesgo de que las nuevas reglas afecten a importadores y empresas que operan dentro de la ley.

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La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, señaló que el dictamen les llegó un día antes de la discusión y que las mesas de trabajo prometidas con agentes aduanales nunca se hicieron, pese a la reunión del 23 de septiembre.

“Ellos solamente vinieron a este Senado a perder su tiempo, porque fue nuevamente una simulación”, afirmó. Según la senadora, la reforma da más poder a la autoridad sin reforzar la vigilancia sobre lo que hace.

Expresó su preocupación, en particular, de un transitorio que deja a disposiciones administrativas la definición de mercancías, procedimientos y porcentajes de los embargos precautorios. Advirtió de retrasos, más gastos de almacenaje y problemas de liquidez para las pequeñas y medianas empresas, y acusó a Morena de convertir al Senado en “oficialía de partes del Poder Ejecutivo”.

PAN exige ir tras frenar contrabando de combustibles

Su compañero, Mario Humberto Vázquez Robles, señaló que dar tanta discrecionalidad a los funcionarios para decidir qué mercancías retener y cuáles dejar pasar podría abrir la puerta a la corrupción.

Mencionó a Andrés Manuel López Beltrán, a Jorge Amílcar Olán Aparicio y a otros personajes señalados por la oposición. Para frenar el contrabando de combustibles, dijo, hay que ir tras las redes criminales y sus cómplices en las instituciones, no castigar diferencias de valor que pueden tener una explicación comercial legítima. “Comprar más barato puede convertirse en un motivo de sospecha”, advirtió.

La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, afirmó que su partido respalda el combate al contrabando, pero no acepta facultades sin límites claros en la ley.

“Una cosa es darle herramientas al Estado para combatir a los delincuentes y otra muy distinta es darle discrecionalidad al gobierno para decidir después, mediante reglas administrativas, a quién embarga, cómo lo embarga y bajo qué porcentaje”, sostuvo.

Por Morena, el presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó que la reforma busca evitar que las mercancías entren al país con valores inferiores a los que corresponden para pagar menos contribuciones. Aclaró que una diferencia de valor no basta por sí sola para acreditar una infracción.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara informó que entre 2025 y agosto de 2026 hubo 2 mil 541 operaciones que escaparon del embargo precautorio por no llegar al umbral de 50 por ciento de diferencia. Su valor comercial se estimó en mil 586 millones de pesos, una cifra que no equivale a impuestos evadidos ni demuestra delitos.

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cehr