Claudia Sheinbaum inicia Jornada de Lectura y regula celulares en escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de la Jornada Nacional de Lectura desde la Escuela Secundaria Técnica Número 2 en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior en todo México aplican formalmente nuevas reglas para regular el uso de dispositivos móviles personales en las aulas, a la par del arranque de una estrategia nacional para fomentar la lectura entre estudiantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el inicio de la Jornada Nacional de Lectura desde la Escuela Secundaria Técnica Número 2 “Corregidora de Querétaro”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Durante el encuentro con la comunidad escolar, la mandataria realizó la lectura colectiva de un fragmento de la obra Canek, del escritor yucateco Ermilo Abreu Gómez, para instar a los jóvenes a reflexionar sobre el conocimiento más allá del entorno digital.

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“Dejemos la pantalla y que comience a volar nuestra imaginación. La inmensidad es este hermoso país que nos vio nacer y todo aquello que pueden conocer no necesariamente a través del teléfono celular”, expresó la titular del Ejecutivo Federal durante su mensaje.

El programa coincide con la entrada en vigor del acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual establece lineamientos para el uso responsable, medido y seguro de teléfonos celulares y tabletas dentro de los planteles educativos.

La disposición oficial busca reducir las distracciones en horario escolar, prevenir riesgos en entornos digitales y fortalecer la convivencia comunitaria cara a cara dentro del Sistema Educativo Nacional.

Sobre esta medida, Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo central es recuperar el diálogo presencial entre los alumnos. “En el momento en que estamos en la escuela, vamos a regresar a compartir entre nosotros mismos, que nuestra relación no sea a través de una pantalla”, enfatizó.

En el evento estuvieron presentes el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, y el director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, quienes darán seguimiento a la distribución de acervos literarios en los planteles del país.

Con esta iniciativa, las autoridades educativas buscan sentar un precedente en el modelo pedagógico del país, priorizando el pensamiento crítico y el acceso a la literatura frente al consumo desmedido de contenidos en redes sociales y plataformas digitales.

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JVR