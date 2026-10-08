Vinculan a proceso a ‘El Capitán Sol’, por presuntamente pertenecer a red de huachicol fiscal

Una juez federal vinculó a proceso al capitán de corbeta en retiro Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, por presuntamente ser miembro de una supuesta red criminal que controlaba el huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

Mariana Vieyra Valdés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, procesó al imputado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La juez de elección popular determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció los datos de prueba necesarios para presumir de manera indiciaria la existencia del delito y la posibilidad de que Solano está relacionado al mismo, informaron fuentes judiciales.

Al mismo tiempo, la impartidora de justicia le fijó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, un término que está previsto para que tanto la FGR como la defensa reúnan los datos de prueba que pretendan llevar a juicio, en caso de llevarse a cabo.

Por la naturaleza del delito, la juzgadora también ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano, razón por la que “El Capitán Sol” permanecerá internado en dicho centro penitenciario durante el trámite de su procedimiento penal.

Según los informes recabados, “El Capitán Sol” ser reservó su derecho a declarar en las audiencias de imputación y vinculación a proceso, es decir, guardó silencio cuando la juez le dio la oportunidad de hacer alguna manifestación.

La audiencia e inició este jueves a las 5:00 horas y concluyó a las 9:37, según la información proporcionada.

El 19 de agosto de 2025 un juez federal de Almoloya de Juárez ordenó la aprehensión de 6 marinos y 7 civiles que presuntamente conformaban una organización delictiva dedicada al contrabando de hidrocarburos en las aduanas de Altamira y Tampico.

La FGR judicializó el expediente señalando a los miembros de la Armada de México con la calidad específica de líderes de la delincuencia organizada.

La lista de marinos con esas funciones la encabezaban el Vicealmirante Manuel Roberto y el Contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del ex secretario de Marina Rafael Ojeda, y el Capitán de Corbeta en retiro Miguel Ángel Solano Ruiz “El Capitán Sol”.

De los 13 imputados, “El Capitán Sol” fue el último en ser aprehendido. A todos, incluidos los Farías, los capturaron en cuestión de 8 meses, mientras que “El Capitán Sol” fue detenido apenas el viernes pasado en Zapopan, Jalisco, 13 meses y 13 días después de estar prófugo de la justicia.

El 8 de julio pasado, el juez de distrito Juan Aguilar Rodríguez le había concedido un amparo que invalidaba la orden de captura porque fue girada por escrito y no en una audiencia privada oral.

Este fallo fue impugnado por la FGR y, gracias a que el tribunal colegiado aún no lo había resuelto en forma definitiva, las autoridades pudieron capturar al Capitán.

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