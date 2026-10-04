Dictan prisión preventiva contra ‘Capitán Sol’, ligado a red de huachicol fiscal

Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol”, permanecerá recluido en el penal “El Altiplano” después de que un juez de control impuso la medida de prisión preventiva oficiosa por su presunta participación en delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el próximo 8 de octubre se reanudará la audiencia inicial, y precisó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) imputa a “Capitán Sol” el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento con agravante de servidor público.

“Capitán Sol”, detenido en Zapopan

Solano Ruiz, excoordinador externo en Aduanas y capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina, fue detenido el pasado 2 de octubre en Zapopan, Jalisco, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Posteriormente, fue trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde también se encuentran el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el excontralmirante Fernando Farías Laguna, hermanos conocidos como “Los Primos” y señalados por las autoridades como presuntos líderes de una estructura responsable del contrabando de hidrocarburo.

Autoridades federales detuvieron en Zapopan a Miguel Ángel “N”, identificado como el último integrante de la organización “Los Primos” que faltaba por detener. ı Foto: SSPC

Presuntamente, “Capitán Sol” mantenía cercanía con los hermanos Farías Laguna; además, habría influenciado oficinas de Aduanas y de la Marina y gestionado dádivas destinadas a simular revisiones de cargamentos.

De acuerdo con la investigación de la FGR, la red criminal recurría a buques cargados con hidrocarburos que, al momento de ingresar a México, eran declarados como aceite o aditivo “para cambiar su tratamiento fiscal”.

Una orden de aprehensión vinculada con la causa penal 325/2025 refiere que Solano Ruiz y el capitán Climaco Aldape Utrera habrían intermediado con titulares de aduanas y gestionado cambios de personal presuntamente relacionados con la red.

Según las indagatorias citadas por la FGR, y de acuerdo con el testimonio de un exintegrante de la Marina y testigo colaborador identificado como Santo, los hermanos Farías Laguna habrían construido una red de servidores públicos para facilitar sus operaciones.

Las pesquisas también investigan la posible participación de Solano Ruiz en el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, operaciones relacionadas con el presunto ingreso irregular de combustible.

La FGR ha puesto bajo investigación su patrimonio y movimientos financieros. En la orden judicial se señala que habría adquirido diversos inmuebles con un valor superior a los 9 millones de pesos.

Además, investigaciones ministeriales difundidas previamente documentaron que, pese a recibir una pensión mensual de 18 mil 785 pesos, habría destinado más de 60 millones de pesos a apuestas durante cinco años en el Hipódromo de las Américas y casinos.

Tras cerca de 300 días de investigación, autoridades federales localizaron y detuvieron en Jalisco a Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”. ı Foto: SSPC

Entre 2015 y 2023, establecimientos relacionados con esas actividades habrían generado alrededor de 400 alertas ante autoridades hacendarias, por operaciones vinculadas con sus apuestas.

La FGR también identificó 11 cuentas bancarias y ocho inmuebles, de los cuales, seis se ubican en Veracruz y dos en Ciudad de México, con un valor reportado de aproximadamente 13 millones de pesos. La indagatoria señala además que habría recibido cinco millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República.

Con información de Tania Gómez.

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