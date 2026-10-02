‘Capitán Sol’ es ingresado al Altiplano por caso de huachicol fiscal

Miguel Ángel “S”, alias “Capitán Sol”, fue ingresado este viernes al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por su presunta participación en delitos relacionados con el llamado “huachicol fiscal”.

“Capitán Sol” detenido durante la madrugada en Zapopan, Jalisco, y trasladado bajo custodia federal al Estado de México. Tras las diligencias correspondientes, quedó a disposición de la autoridad judicial. En las próximas horas se realizará su audiencia inicial, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) formulará las imputaciones.

En el mismo penal se encuentran Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados por las autoridades como presuntos integrantes de la estructura investigada por tráfico ilegal de combustibles.

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La FGR ubica a “Capitán Sol” como uno de los presuntos operadores de la red y sostiene que habría fungido como enlace entre funcionarios de aduanas y otros integrantes de la organización. Las acusaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser acreditadas ante un juez.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exmarino fue arrestado a las 00:52 horas en un inmueble de las calles Siena y Águila, en la colonia San Juan Ocotán, Zapopan, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Semar confirmó posteriormente la aprehensión de Miguel Ángel “N”, identificado con los alias “Sol” y “Mike”. La dependencia informó que la captura derivó de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación con la FGR y la SSPC. Precisó que existía una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Según las investigaciones de la FGR, “Capitán Sol” habría sido una pieza central de una estructura dedicada presuntamente al “huachicol fiscal”, mediante el ingreso irregular de combustible al país a través de operaciones relacionadas con aduanas marítimas.

Una orden de aprehensión vinculada con la causa penal 325/2025 refiere que “Capitán Sol” y el capitán Climaco Aldape Utrera habrían intermediado con titulares de aduanas y gestionado cambios de personal presuntamente relacionado con la red.

La investigación también vincula al esquema con los hermanos Farías Laguna, quienes ocuparon cargos de alto nivel en la Semar. Según las indagatorias citadas por la FGR, la estructura habría utilizado a servidores públicos de distintas áreas para facilitar sus operaciones.

Entre los elementos de la investigación figura el testimonio de un exintegrante de la Marina identificado como “Santo”, considerado testigo colaborador. De acuerdo con su declaración ante la FGR, los hermanos Farías habrían construido una red de servidores públicos que presuntamente colaboraban en actos de corrupción. La autoridad indaga posibles delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Las pesquisas también investigan la posible participación de “Capitán Sol” en el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, operaciones relacionadas con el presunto ingreso irregular de combustible.

La FGR ha puesto bajo investigación su patrimonio y movimientos financieros. En la orden judicial se señala que habría adquirido diversos inmuebles cuyo valor conjunto superaría los nueve millones de pesos. Además, investigaciones ministeriales difundidas previamente documentaron que, pese a recibir una pensión mensual de 18 mil 785 pesos, habría destinado más de 60 millones de pesos a apuestas durante cinco años en el Hipódromo de las Américas y casinos.

Entre 2015 y 2023, establecimientos relacionados con esas actividades habrían generado alrededor de 400 alertas ante autoridades hacendarias por operaciones vinculadas con sus apuestas.

La FGR también identificó 11 cuentas bancarias y ocho inmuebles, de los que seis se ubican en Veracruz y dos en Ciudad de México, con un valor reportado de aproximadamente 13 millones de pesos. La indagatoria señala además que habría recibido cinco millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República.

La Fiscalía ha cuestionado la correspondencia entre los ingresos reportados por Solano Ruiz y los gastos que le atribuye, al considerar que no sería congruente que una persona jubilada realizara operaciones superiores a 60 millones de pesos.

🔴 En Zapopan, Jalisco, autoridades federales lograron la detención de Miguel Ángel "N", alias "Sol" y/o "Mike", señalado como el último integrante que faltaba por detener de la organización delictiva conocida como “Los Primos” y quien contaba con una orden de aprehensión por su… pic.twitter.com/ArxG2HN4z4 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 2, 2026

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