Morena conmemora 15 años de su fundación; destacan papel de López Obrador en el origen del movimiento

A 15 años del llamado de Andrés Manuel López Obrador para construir un movimiento político orientado a transformar la vida pública del país, integrantes de Morena conmemoraron el aniversario de la organización y destacaron el papel del expresidente en sus primeros años.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Ariadna Montiel, dirigente de Morena, recordó que el proyecto comenzó hace tres lustros con un trabajo político realizado “desde abajo y con la gente”, y que posteriormente se consolidó como el partido político Morena.

“Hace 15 años, @lopezobrador_ nos convocó a construir un movimiento para transformar la vida pública de México”, señala el mensaje, en el que también se hace referencia al proceso de organización que antecedió a la consolidación de Morena como fuerza política nacional.

La publicación de la dirigente destaca la participación de quienes acompañaron el movimiento desde sus primeros años y que actualmente continúan vinculados a su estructura política.

“Haber caminado desde aquellos primeros años y hoy seguir sirviendo a este movimiento es uno de los mayores orgullos de mi vida”, señaló la dirigente.

El mensaje también reivindica la llamada “revolución de las conciencias” como parte del discurso político con el que se ha identificado al movimiento desde su origen.

“¡15 años de @PartidoMorenaMx y la historia continúa!”, concluye la publicación.

Morena surgió como movimiento político y posteriormente se constituyó como partido, bajo el liderazgo de López Obrador, quien utilizó la organización como plataforma política antes de llegar a la Presidencia de México en 2018.

Morena surgió desde abajo, con el pueblo como protagonista y la convicción de construir una República amorosa, con justicia, dignidad, fraternidad y bienestar para todas y todos.#15AñosMorena pic.twitter.com/LUzgACZaYy — Morena (@PartidoMorenaMx) October 2, 2026

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FGR