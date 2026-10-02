Desmantelan en Huixquilucan bodega donde fabricaban cigarros apócrifos

Elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia, realizaron un operativo en Huixquilucan, Estado de México, donde localizaron una bodega presuntamente utilizada para la fabricación y distribución de cigarros apócrifos.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la operación se ejecutó una orden de cateo en el inmueble, en el que fueron aseguradas aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a cerca de dos millones de unidades.

En el lugar también fueron decomisadas cuatro máquinas utilizadas para la elaboración y empaquetado de cigarros, 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos.

Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas, entre ellas dos de nacionalidad canadiense.

García Harfuch señaló que este tipo de actividades ilícitas tienen consecuencias tanto económicas como sanitarias.

“La fabricación y comercialización de estos productos ilícitos no solo afecta la economía formal, sino que pone en riesgo la salud de quienes los consumen”.

El funcionario informó sobre el operativo a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que destacó la participación coordinada de las instituciones federales de seguridad.

En Huixquilucan, Estado de México, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico @FGRMexico y @GN_MEXICO_ con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron una orden de cateo en una bodega utilizada para la fabricación y distribución de cigarros apócrifos.… pic.twitter.com/dn4ZHILcdY — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 2, 2026

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