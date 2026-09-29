Morena publica resultados de encuestas para coordinaciones estatales rumbo a 2027

Tras concluir la presentación sus coordinaciones estatales, Morena presentó este martes los resultados de sus encuestas y de las encuestas espejo que definieron a los perfiles que competirán por las 17 gubernaturas en disputa en las elecciones de 2027.
Desde el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, recordó que en el proceso participaron 7 casas encuestadoras, a las que reconoció “su prestigio y su neutralidad”:
- Buendía & Márquez
- Covarrubias y Asociados
- DEFOE
- De las Heras Demotecnia
- Enkoll
- Mendoza Blanco y Asociados
- Votia
Representantes de las encuestadoras explicaron la metodología implementada, que consistió en una muestra de alrededor de mil 500 entrevistas, con un cuestionario diseñado por Morena aplicado en distintas secciones electorales a través de dispositivos electrónicos, y en algunos casos registradas en audio y geolocalización, en viviendas y por vía telefónica.
SCJN tumba sanciones electorales en Chihuahua; ordena corregir reglas sobre violencia y candidaturas
Precisamente, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena expuso que el proceso contempló un margen de error de alrededor del 2.53 por ciento, con una confianza del 95 por ciento.
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chihuahua
- Colima
- Guerrero
- Michoacán
En Michoacán, Carlos Torres Piña fue designado coordinador después imponerse en la medición sobre Raúl Morón Orozco, por lo que su posible candidatura queda en manos del Partido del Trabajo (PT), que aún no define si irá en coalición o competirá por su cuenta.
Pese a la disputa interna, Torres Piña ha buscado un acercamiento con los aspirantes, y mantiene abierta la comunicación incluso con el exalcalde de Morelia.
- Nayarit
- Nuevo León
- Querétaro
- Quintana Roo
- Sinaloa
- Sonora
- Tlaxcala
- Zacatecas
También puedes leer:
- Morena: una sola pregunta no define a coordinadores
- Pide a coordinaciones ‘no mentir, no robar y no traicionar’
- Senado aprueba reforma sobre nacionalidad única
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr