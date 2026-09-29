Morena publica resultados de encuestas para coordinaciones estatales rumbo a 2027

Morena reveló los resultados de las encuestas que definieron a sus 17 coordinaciones estatales, el 29 de septiembre de 2026.

Tras concluir la presentación sus coordinaciones estatales, Morena presentó este martes los resultados de sus encuestas y de las encuestas espejo que definieron a los perfiles que competirán por las 17 gubernaturas en disputa en las elecciones de 2027.

Desde el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, recordó que en el proceso participaron 7 casas encuestadoras, a las que reconoció “su prestigio y su neutralidad”:

Buendía & Márquez

Covarrubias y Asociados

DEFOE

De las Heras Demotecnia

Enkoll

Mendoza Blanco y Asociados

Votia

Representantes de las encuestadoras explicaron la metodología implementada, que consistió en una muestra de alrededor de mil 500 entrevistas, con un cuestionario diseñado por Morena aplicado en distintas secciones electorales a través de dispositivos electrónicos, y en algunos casos registradas en audio y geolocalización, en viviendas y por vía telefónica.

Precisamente, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena expuso que el proceso contempló un margen de error de alrededor del 2.53 por ciento, con una confianza del 95 por ciento.

Aguascalientes

Resultados de la encuentra de Morena en Aguascalientes. ı Foto: Captura de Pantalla

Baja California

Resultados de la encuentra de Morena en Baja California. ı Foto: Captura de Pantalla

Baja California Sur

Resultados de la encuentra de Morena en Baja California Sur. ı Foto: Captura de Pantalla

Campeche

Resultados de la encuentra de Morena en Campeche. ı Foto: Captura de Pantalla

Chihuahua

Resultados de la encuentra de Morena en Chihuahua. ı Foto: Captura de Pantalla

Colima

Resultados de la encuentra de Morena en Colima. ı Foto: Captura de Pantalla

Guerrero

Resultados de la encuentra de Morena en Guerrero. ı Foto: Captura de Pantalla

Michoacán

En Michoacán, Carlos Torres Piña fue designado coordinador después imponerse en la medición sobre Raúl Morón Orozco, por lo que su posible candidatura queda en manos del Partido del Trabajo (PT), que aún no define si irá en coalición o competirá por su cuenta.

Pese a la disputa interna, Torres Piña ha buscado un acercamiento con los aspirantes, y mantiene abierta la comunicación incluso con el exalcalde de Morelia.

Resultados de la encuentra de Morena en Michoacán. ı Foto: Captura de Pantalla

Nayarit

Resultados de la encuentra de Morena en Nayarit. ı Foto: Captura de Pantalla

Nuevo León

Resultados de la encuentra de Morena en Nuevo León. ı Foto: Captura de Pantalla

Querétaro

Resultados de la encuentra de Morena en Querétaro. ı Foto: Captura de Pantalla

Quintana Roo

Resultados de la encuentra de Morena en Quintana Roo. ı Foto: Captura de Pantalla

Sinaloa

Resultados de la encuentra de Morena en Sinaloa. ı Foto: Captura de Pantalla

Sonora

Resultados de la encuentra de Morena en Sonora. ı Foto: Captura de Pantalla

Tlaxcala

Resultados de la encuentra de Morena en Tlaxcala. ı Foto: Captura de Pantalla

Zacatecas

Resultados de la encuentra de Morena en Zacatecas. ı Foto: Captura de Pantalla

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cehr