Tras presentar perfiles

Morena publica resultados de encuestas para coordinaciones estatales rumbo a 2027

En el proceso participaron 7 casas encuestadoras; Morena explicó el proceso para definir a sus 17 coordinaciones estatales

Morena reveló los resultados de las encuestas que definieron a sus 17 coordinaciones estatales, el 29 de septiembre de 2026.
Morena reveló los resultados de las encuestas que definieron a sus 17 coordinaciones estatales, el 29 de septiembre de 2026. Foto: X, @A_MontielR
Por:
La Razón Online

Tras concluir la presentación sus coordinaciones estatales, Morena presentó este martes los resultados de sus encuestas y de las encuestas espejo que definieron a los perfiles que competirán por las 17 gubernaturas en disputa en las elecciones de 2027.

Desde el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, recordó que en el proceso participaron 7 casas encuestadoras, a las que reconoció “su prestigio y su neutralidad”:

  • Buendía & Márquez
  • Covarrubias y Asociados
  • DEFOE
  • De las Heras Demotecnia
  • Enkoll
  • Mendoza Blanco y Asociados
  • Votia

Representantes de las encuestadoras explicaron la metodología implementada, que consistió en una muestra de alrededor de mil 500 entrevistas, con un cuestionario diseñado por Morena aplicado en distintas secciones electorales a través de dispositivos electrónicos, y en algunos casos registradas en audio y geolocalización, en viviendas y por vía telefónica.

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Precisamente, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena expuso que el proceso contempló un margen de error de alrededor del 2.53 por ciento, con una confianza del 95 por ciento.

  • Aguascalientes
Resultados de la encuentra de Morena en Aguascalientes.
Resultados de la encuentra de Morena en Aguascalientes. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Baja California
Resultados de la encuentra de Morena en Baja California.
Resultados de la encuentra de Morena en Baja California. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Baja California Sur
Resultados de la encuentra de Morena en Baja California Sur.
Resultados de la encuentra de Morena en Baja California Sur. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Campeche
Resultados de la encuentra de Morena en Campeche.
Resultados de la encuentra de Morena en Campeche. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Chihuahua
Resultados de la encuentra de Morena en Chihuahua.
Resultados de la encuentra de Morena en Chihuahua. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Colima
Resultados de la encuentra de Morena en Colima.
Resultados de la encuentra de Morena en Colima. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Guerrero
Resultados de la encuentra de Morena en Guerrero.
Resultados de la encuentra de Morena en Guerrero. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Michoacán

En Michoacán, Carlos Torres Piña fue designado coordinador después imponerse en la medición sobre Raúl Morón Orozco, por lo que su posible candidatura queda en manos del Partido del Trabajo (PT), que aún no define si irá en coalición o competirá por su cuenta.

Pese a la disputa interna, Torres Piña ha buscado un acercamiento con los aspirantes, y mantiene abierta la comunicación incluso con el exalcalde de Morelia.

Resultados de la encuentra de Morena en Michoacán.
Resultados de la encuentra de Morena en Michoacán. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Nayarit
Resultados de la encuentra de Morena en Nayarit.
Resultados de la encuentra de Morena en Nayarit. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Nuevo León
Resultados de la encuentra de Morena en Nuevo León.
Resultados de la encuentra de Morena en Nuevo León. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Querétaro
Resultados de la encuentra de Morena en Querétaro.
Resultados de la encuentra de Morena en Querétaro. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Quintana Roo
Resultados de la encuentra de Morena en Quintana Roo.
Resultados de la encuentra de Morena en Quintana Roo. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Sinaloa
Resultados de la encuentra de Morena en Sinaloa.
Resultados de la encuentra de Morena en Sinaloa. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Sonora
Resultados de la encuentra de Morena en Sonora.
Resultados de la encuentra de Morena en Sonora. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Tlaxcala
Resultados de la encuentra de Morena en Tlaxcala.
Resultados de la encuentra de Morena en Tlaxcala. ı Foto: Captura de Pantalla
  • Zacatecas
Resultados de la encuentra de Morena en Zacatecas.
Resultados de la encuentra de Morena en Zacatecas. ı Foto: Captura de Pantalla

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cehr

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