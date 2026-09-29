Morena rechaza que una sola pregunta defina a sus coordinadores rumbo a 2027

Morena defendió la metodología utilizada para definir a sus 17 coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 y rechazó que la asignación de puntos implique otorgar automáticamente la totalidad de una categoría al aspirante que obtiene el porcentaje más alto.

En conferencia de prensa, integrantes de la dirigencia nacional y representantes de las casas encuestadoras fueron cuestionados sobre el sistema de puntuación empleado en las mediciones, particularmente sobre la forma en que se distribuyen los valores de cada reactivo.

Ante el planteamiento de si no habría sido más adecuado repartir proporcionalmente los puntos de acuerdo con el porcentaje obtenido por cada aspirante, la dirigencia morenista explicó que el mecanismo no es nuevo y que se ha utilizado históricamente en los procesos internos del partido.

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Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, señaló que se trata del mismo esquema empleado en ejercicios anteriores del partido.

“Desde entonces no ha cambiado”, afirmó al explicar que la definición del valor otorgado a cada atributo de los aspirantes responde a una decisión política y organizativa de Morena sobre el tipo de perfil que busca para encabezar las tareas del movimiento.

En conferencia de prensa presentamos los resultados y la metodología de las encuestas realizadas para definir las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación.



Nos acompañaron casas encuestadoras de reconocido prestigio, que participaron en el proceso interno y… pic.twitter.com/gM8R40uFNR — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 29, 2026

Explicó que no solamente se considera el nivel de conocimiento de los aspirantes, sino también factores como el conocimiento de los problemas de la población, sus capacidades y su afinidad con el proyecto político de Morena.

Representantes de las empresas encuestadoras que participaron en el proceso rechazaron que una sola pregunta determine quién obtiene la coordinación estatal.

Explicaron que los resultados se calculan a partir del conjunto de variables incluidas en los cuestionarios y de los porcentajes obtenidos por cada uno de los perfiles evaluados.

De acuerdo con la explicación ofrecida durante la conferencia, aunque en algunos reactivos existe coincidencia entre el aspirante que registra mayor conocimiento y quien obtiene la mayor puntuación, el resultado final considera el conjunto de respuestas.

“Por eso es un conjunto de variables”, señalaron los representantes de las encuestadoras, al argumentar que el objetivo es reducir la incertidumbre y determinar el perfil que obtiene el mayor puntaje de acuerdo con las respuestas de los encuestados.

Otro de los temas abordados fue la postura del Partido del Trabajo, cuyos dirigentes han cuestionado que las encuestas utilizadas por Morena sean consideradas como la medición definitiva de la coalición.

El PT ha sostenido públicamente que existían acuerdos para realizar mediciones con participación de los partidos aliados y ha planteado la realización de una encuesta adicional con una metodología acordada entre las fuerzas políticas.

Morena completó sus designaciones de coordinadores ı Foto: Especial

Al respecto, Montiel sostuvo que Morena mantiene su disposición al diálogo con el partido encabezado por Alberto Anaya y reiteró su intención de mantener la coalición.

La dirigente señaló que sostendrían una reunión para revisar los planteamientos del PT y conocer con precisión qué aspectos técnicos se encuentran todavía sobre la mesa.

“Reivindicamos la coalición con ellos”, afirmó.

Durante la conferencia también se cuestionó a las encuestadoras sobre si los resultados obtenidos permiten anticipar un triunfo de Morena en alguna de las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027.

Explicaron que las mediciones presentadas corresponden a una “fotografía” del momento en que fueron levantadas y que todavía faltan meses para las elecciones, además de que no están definidos todos los candidatos de las distintas fuerzas políticas ni han comenzado las campañas.

También señalaron que el cuestionario utilizado por Morena tenía como objetivo medir perfiles internos del movimiento y no comparar a los aspirantes con candidatos de otros partidos.

Por ello, consideraron que utilizar esos resultados para anticipar quién ganará las elecciones de junio de 2027 sería aventurado.

Sobre la influencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en los resultados, los encuestadores señalaron que su aprobación puede tener efectos sobre el partido, pero aclararon que las dinámicas políticas de cada entidad son diferentes y que las campañas y los candidatos también serán factores relevantes.

Ante las inconformidades de algunos aspirantes que no resultaron seleccionados, Montiel sostuvo que Morena salió del proceso “unido” y destacó la disposición de los participantes para acompañar las designaciones.

La dirigente afirmó que quienes participaron tienen derecho a expresar sus dudas y que el partido debe atenderlas, particularmente porque detrás de cada aspirante existen equipos políticos que también deben procesar los resultados.

“Cuando se es dirigente y un equipo te ha apoyado porque cree en ti, también necesita procesar con su equipo si el resultado no fue el esperado”, sostuvo.

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LMCT