Acusan a pareja mexicana de llevar a menores a EU con documentos falsos y dulces con THC

Una pareja mexicana fue extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos por liderar una presunta red que trasladó de forma ilegal a menores migrantes no acompañados desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Los acusados también enfrentan cargos por suministrar dulces con THC a las víctimas para mantenerlos sedados durante el cruce fronterizo, informó este martes el Departamento de Justicia estadounidense.

Los acusados son Susana Guadian y Daniel Gaudian, ambos de 51 años y residentes de Ciudad Juárez, quienes comparecieron ante una corte federal del Distrito Oeste de Texas después de su entrega por autoridades mexicanas.

Un jurado los acusó desde el 24 de septiembre del año pasado de conspiración para transportar personas migrantes y de introducirlas ilegalmente a territorio estadounidense con fines de lucro.

De acuerdo con documentos judiciales, los acusados formaron parte de una organización que entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2024 llevó a Estados Unidos a niños no acompañados de entre cinco y 13 años. La acusación sostiene que la pareja reclutaba conductores para trasladar a los menores en automóvil desde México hasta un puerto fronterizo.

Mexican Couple Extradited from Mexico for Smuggling Unaccompanied Alien Children into the United States



“These defendants are charged with smuggling multiple children across the southern border. The allegations include that they risked the safety of children by giving them… pic.twitter.com/Ul9E3L236I — Criminal Division (@DOJCrimDiv) September 29, 2026

Ante los agentes de inspección, los choferes y otros integrantes del grupo presentaban documentos estadounidenses que, según la fiscalía, no pertenecían a los niños. También aseguraban falsamente que eran sus padres con el propósito de conseguir el ingreso al país.

Durante al menos uno de esos traslados, varios menores recibieron gomitas que contenían marihuana para mantenerlos sedados. Uno de ellos tuvo que acudir a un hospital, donde recibió un diagnóstico de intoxicación por cannabis, según la denuncia citada por el Departamento de Justicia.

Una vez dentro de Estados Unidos, los niños eran llevados a El Paso, Texas, donde otras personas los recogían y entregaban el pago correspondiente a los conductores. La fiscalía indicó que los choferes recibían 900 dólares por cada menor que lograban introducir al país.

“Estos acusados enfrentan cargos por traficar a varios niños a través de la frontera sur. Las acusaciones incluyen que pusieron en riesgo la seguridad de los menores al darles gomitas con THC para sedarlos y evitar que respondieran preguntas de las autoridades fronterizas”, declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, señaló que la entrega de Susana y Daniel Guadian representa un avance en una investigación que muestra los métodos utilizados por las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

“Al igual que sus coacusados antes que ellos, estos dos serán procesados enérgicamente ante un tribunal federal y deberán responder conforme al máximo alcance de la ley”, afirmó.

Otro de los implicados, Manuel Valenzuela, recibió el 1 de julio una sentencia de cinco años de prisión por su participación en el esquema. Dianne Guadian, también acusada en el expediente, se declaró culpable el 28 de julio por su intervención.

La investigación quedó a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en El Paso y de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, con apoyo de otras áreas federales. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó con autoridades mexicanas para concretar la detención y extradición de la pareja.

“Dar a niños dulces con cannabis para sedarlos constituye un abuso especialmente grave de su confianza y seguridad”, declaró Ryan G. McRae, agente especial interino a cargo de HSI en El Paso.

Por su parte, la dependencia sostuvo que continuará las investigaciones contra quienes participen en esquemas que expongan a menores durante cruces ilegales hacia territorio estadounidense.

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MSL