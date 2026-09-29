EU mantiene contactos indirectos con Irán para poner fin a guerra

Estados Unidos mantuvo ayer contactos con mediadores que buscan poner fin a la guerra con Irán, mientras Teherán aseguró que espera recibir este martes, “con suerte”, una respuesta formal de Washington a su propuesta para resolver la crisis y reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump confirmó que funcionarios de su país hablaron durante el día con intermediarios, aunque no dio detalles sobre las conversaciones. Aseguró que EU ganará el conflicto “muy pronto” y sostuvo que después caerán los precios de la gasolina. “Vamos a ganar, en lo que a mí respecta, será de una forma u otra. Va a suceder muy rápido”, afirmó.

El Dato: El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, instó al gobierno libanés a tomar medidas “decisivas” para desmantelar las redes financieras iraníes y de Hezbolá.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, informó que Teherán sostuvo nuevas conversaciones indirectas con funcionarios estadounidenses por medio de mediadores qataríes en Nueva York. Explicó que éstos presentaron nuevas ideas para acercar posiciones y que ahora serán trasladadas a Washington.

Señaló que uno de los objetivos de su visita a la Asamblea General de Naciones Unidas fue explicar la postura iraní sobre los conflictos regionales y la situación en Ormuz. Aseguró que su gobierno presentó un plan para resolver la crisis y recuperar el tránsito por esa ruta marítima.

La propuesta contempla la reapertura del estrecho y la reanudación de las conversaciones sobre el programa nuclear, a cambio de que Washington levante el bloqueo naval de los puertos iraníes, reduzca la presión militar y las sanciones.

La delegación iraní negó que tenga prevista una reunión directa con representantes estadounidenses y afirmó que espera una contestación de Washington transmitida por los mediadores.

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ALIVIO ECONÓMICO. Más tarde, el magnate negó reducir las sanciones económicas o permitir el acceso a fondos iraníes congelados a cambio de medidas concretas sobre el programa nuclear.

Reaccionó a una información de Axios que, con base en un funcionario, sostuvo que la Casa Blanca planteó posibles concesiones condicionadas a compromisos de Teherán. “Esto es falso. ¡No les ofrecí nada!”, escribió en Truth Social.

Una versión similar fue difundida por CBS News, que citó a un funcionario de EU según el cual Donald Trump levantaría sanciones y liberaría recursos congelados si hay avances en materia nuclear.

En Irán, el legislador Behnam Saeedi, integrante del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, afirmó que Washington debe cumplir sus compromisos antes de que puedan celebrarse negociaciones.

CONTROL MARÍTIMO. En tanto, el Mando Central de EU rechazó la afirmación de la Guardia Revolucionaria de que Teherán mantiene el control absoluto del estrecho y sostuvo que las fuerzas iraníes ya no cuentan con una Armada.

“Irán no tiene Armada porque la hundimos”, afirmó. También señaló que miles de embarcaciones atravesaron la zona durante los últimos meses con más de mil millones de barriles de petróleo.

Asimismo, el líder supremo iraní, Moj-taba Jamenei, amenazó con expulsar a las fuerzas enemigas del mar Arábigo y aseguró que los golpes de sus combatientes obligaron a las unidades estadounidenses a mantenerse alejadas.

Medios estatales sostuvieron que buques de guerra de EU abandonaron posiciones cercanas al puerto de Chabahar y la entrada del golfo de Omán para desplazarse hacia el centro del mar Arábigo. Teherán lo atribuyó a sus ataques.

En tanto, medios estadounidenses informaron que ocho infantes de Marina sufrieron inhalación de humo y posibles lesiones cerebrales traumáticas después de que un misil de crucero antibuque iraní alcanzara el 14 de septiembre la embarcación en la que se encontraban cerca de Ormuz. Funcionarios indicaron que el barco no pertenecía a la Armada estadounidense.

El Pentágono incorporó a 29 marineros y ocho infantes de Marina a su registro de heridos, con lo que la cifra acumulada desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, llegó a 861 militares. También se registraron al menos 19 fallecimientos.

Irán aseguró que sus ataques contra embarcaciones obligaron a Washington a alejar unidades de su costa.

SALEN LIBRES. Mientras, el gobierno iraní negó cualquier relación con el incidente registrado el domingo cerca de la base aérea de Fairford, en Gloucestershire, Reino Unido, una instalación británica utilizada también por fuerzas de EU.

La Policía Antiterrorista británica detuvo a cinco ciudadanos de ese país, hombres de entre 23 y 25 años residentes en Londres, por sospechas relacionadas con delitos en la Ley de Explosivos y la preparación de un acto terrorista.

Ayer, la Policía Antiterrorista anunció que los cinco saldrían en libertad bajo fianza después de entrevistas y pesquisas. Aclaró que seguirán sujetos a restricciones de desplazamiento y contacto por la investigación.