Ataque ruso golpea academia en Kiev

Edificio de la Academia de Ciencias de Ucrania alcanzado por un dron ruso, ayer.

Un ataque ruso contra la sede de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en Kiev, dejó ayer un muerto y cinco heridos, mientras otra ofensiva contra un centro comercial en Dnipró causó tres fallecidos y 19 lesionados.

El presidente Volodimir Zelenski informó que un dron impactó directamente el edificio científico y provocó un incendio de gran magnitud. “El terror nunca debe normalizarse”, afirmó.

El alcalde Vitali Klitschko señaló que 14 personas resultaron afectadas por los ataques registrados en la capital. En Dnipró, los equipos de emergencia rescataron a 49 personas. En las últimas 24 horas también se reportaron daños en viviendas e infraestructura civil en Járkov, Sumi, Rivne, Odesa, Zitómir, Vinitsia, Jmelnitski y Zaporiyia.

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Por su parte, el coordinador humanitario de la ONU, Matthias Schmale, advirtió que los bombardeos rusos ponen en riesgo a civiles “día y noche”.

Volodimir Zelenski también informó de ataques ucranianos contra instalaciones militares y energéticas rusas en Tula, Vorónezh, Krasnodar, Kaluga, Oriol y Briansk, además de un objetivo en el mar Negro.

Asimismo, los ministros de Defensa de la Unión Europea comenzaron a estudiar un protocolo para responder a amenazas híbridas, principalmente de Rusia. Kaja Kallas señaló que la propuesta está en una etapa “muy preliminar” y complementaría la respuesta de la OTAN.