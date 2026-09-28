EU retomará el diálogo con Irán tras su rechazo a reabrir el estrecho

Un policía bloquea una carretera cerca de la base aérea RAF Fairford, que alberga la Fuerza Aérea de EU, en GB, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que espera retomar esta semana las negociaciones con Irán para buscar el fin de la guerra, un día después de rechazar la propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días.

“Espero más conversaciones con Irán esta semana. Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero. Es el que tal vez hubiéramos alcanzado hace un año. Se extralimitaron”, declaró en una entrevista telefónica con Axios.

El magnate mantuvo abierta, al mismo tiempo, la posibilidad de recurrir de nuevo a la fuerza. Cuando se le preguntó si consideraba reanudar los ataques contra territorio iraní, respondió: “Siempre estoy pensando en ello”.

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El Dato: Los precios del petróleo repuntaron más de 1.0 por ciento después de que Donald Trump rechazara la propuesta iraní para resolver el conflicto y reabrir Ormuz.

Los nuevos contactos ocurren después de que enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, sostuvieron el martes conversaciones indirectas con el ministro de Exteriores de Irán, Abbás Araqchí, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Funcionarios de Qatar transmitieron los mensajes entre ambas partes.

Teherán propuso restablecer el tránsito marítimo normal por Ormuz en siete días y volver a las conversaciones nucleares. A cambio pidió el fin del bloqueo naval estadounidense, el levantamiento de las sanciones a sus exportaciones de crudo y el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.

El republicano rechazó el planteamiento el sábado. Sostuvo que Irán buscaba un acuerdo porque estaba perdiendo y afirmó que Estados Unidos tenía el control del paso marítimo. Sin embargo, los mediadores qataríes mantienen los contactos por separado con ambas partes para intentar acercar posiciones.

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LA DIPLOMACIA. El ministro de Exteriores iraní aseguró que Teherán está preparado tanto para volver a combatir como para negociar. Sostuvo que el rechazo anunciado por Donald Trump todavía no llegó formalmente a su gobierno mediante los países mediadores.

“Estamos plenamente preparados para cuando se reanude la guerra y, repito, nos mantenemos firmes ante cualquier nueva agresión, incluso si se trata de una guerra apocalíptica”, declaró Abbás Araqchí, en NBC News.

Insistió, sin embargo, en que Irán no ha abandonado la vía diplomática y señaló que la decisión final está en manos de Donald Trump. También afirmó que su país no retrocedería en las condiciones planteadas para reabrir Ormuz.

El Tip: EL MANDATARIO estadounidense afirmó que su país transportó el sábado “una cantidad récord de petróleo a través del estrecho de Ormuz”.

Teherán reclama acceso a sus fondos congelados y la posibilidad de vender petróleo. Abbás Araqchí sostuvo que esas exigencias no eran nuevas y las vinculó con el memorando de entendimiento alcanzado en junio.

Por su parte, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, justificó el rechazo de Washington al señalar que el planteamiento iraní exigía levantar el bloqueo y las sanciones, además de permitir a Teherán acceder a miles de millones de dólares congelados.

Asimismo, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Qaribabadi, rechazó además la decisión estadounidense de enviar funcionarios a otros países para presionarlos a reducir sus vínculos económicos con Teherán. Afirmó que cada gobierno debe determinar sus relaciones con Irán de acuerdo con sus propios intereses.

En una publicación en X, acusó al secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, de hablar como si el mundo fuera el “patio trasero” de Washington.

SIGUE EN DISPUTA. A su vez, Mike Waltz reveló que Estados Unidos ofreció vender uranio a Irán para mantener un programa nuclear con fines civiles, propuesta que Teherán rechazó.

Washington planteó un esquema similar al de Emiratos Árabes Unidos, que utiliza energía nuclear pero no produce uranio enriquecido dentro de su territorio. EU exige garantías que Irán no tendrá acceso a material altamente enriquecido ni capacidad para producirlo.

Irán sostiene que no busca fabricar armas nucleares y afirma que su programa tiene únicamente fines civiles, entre ellos la generación de electricidad, tratamientos médicos e investigación científica.

Se estima que el país posee más de 440 kilogramos de uranio enriquecido a 60 por ciento. En el acuerdo nuclear de 2015, Teherán aceptó limitar el enriquecimiento a 3.67 por ciento bajo supervisión internacional a cambio del levantamiento de sanciones. Donald Trump retiró a su país de ese pacto en 2018.

En tanto, la Guardia Revolucionaria iraní dijo que capturó un segundo dron submarino estadounidense, identificado por su portavoz como un Kingfish Mk 18 Mod 2. La fuerza iraní afirmó que sus especialistas analizaban la información almacenada en el aparato. El Ejército de EU negó previamente la captura de algún dron submarino de su propiedad.

OPERATIVO. Además, cinco hombres fueron detenidos cerca de RAF Fairford, una base militar británica utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense, bajo sospecha de preparar un acto terrorista y por posibles delitos relacionados con explosivos. Tres vehículos sospechosos quedaron bajo revisión y 85 viviendas fueron evacuadas.

La instalación, ubicada en el oeste de Inglaterra, es utilizada por bombarderos de EU durante el conflicto con Irán. Aviones B-1 y B-52 despegaron desde ahí para operaciones relacionadas con la guerra. Autoridades británicas investigan el caso.

Donald Trump celebró las detenciones y aseguró que los sospechosos permanecían bajo investigación. Afirmó que buscaban provocar daños importantes en la instalación militar.