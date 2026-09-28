Ministro israelí pide la guerra en Cisjordania

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, pidió llevar una guerra a gran escala a Cisjordania ocupada y aplicar allí las mismas tácticas utilizadas por su Ejército en Gaza, además de desmantelar a la Autoridad Palestina.

“Creo que debemos ir a la guerra en Judea y Samaria para hacer allí lo que hicimos en Gaza: desmantelar la Autoridad Palestina, que es una autoridad terrorista”, declaró el dirigente de extrema derecha en una entrevista con Ynet News publicada ayer.

Bezalel Smotrich sostuvo que las fuerzas israelíes habían “desalojado” campos de refugiados palestinos y pidió eliminar cualquier infraestructura armada. “Así como desmantelaron a Hamas en Gaza, no habrá infraestructura terrorista en Judea y Samaria (nombres bíblicos para referirse a Cisjordania). Ni terroristas, ni armas, ni túneles”, afirmó.

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El Dato: Según la ONU desde el 7 de octubre de 2023 la organización israelí B’Tselem contabilizó más de mil 100 palestinos muertos por el Ejército o colonos israelíes en Cisjordania ocupada.

Sus declaraciones se produjeron aproximadamente un mes antes de las elecciones generales y en medio de un aumento de la violencia en los territorios ocupados. Desde el inicio de la guerra en Gaza, Israel intensificó sus operaciones en Cisjordania y detuvo a miles de palestinos, muchos de ellos sin cargos formales.

Por su parte, la directora jurídica de Adalah, Suhad Bishara, advirtió que las palabras del ministro no deben considerarse sólo retórica electoral. Aseguró que los campos que Bezalel Smotrich presume haber “limpiado” fueron destruidos y sus habitantes desplazados por la fuerza.

El funcionario también pidió anexar el territorio de Gaza que permanece bajo control israelí hasta la llamada Línea Amarilla. Según mapas militares israelíes, esta zona abarca alrededor de 58 por ciento del enclave.

El ministro extendió su propuesta al sur de Líbano. “Me gustaría mucho anexar al menos hasta la Línea Amarilla en Gaza y hasta el río Litani en el Líbano”, declaró.

Israel mantiene presencia militar en el sur libanés. Los ataques israelíes dejaron al menos cuatro mil 386 muertos y 12 mil 407 heridos desde el 2 de marzo. Las fuerzas israelíes ocuparon hasta 600 kilómetros cuadrados de territorio, hasta el río Litani.

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino calificó las declaraciones como una “invitación explícita a intensificar la agresión y cometer más crímenes contra nuestro pueblo palestino”. También sostuvo que revelaron planes de anexión y desplazamiento.

El secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, Mustafa Barghouti, pidió sanciones más amplias contra Israel y consideró insuficientes las condenas y las medidas dirigidas únicamente contra los asentamientos.

En tanto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, impuso desde el domingo un “cierre general” en Cisjordania ocupada hasta el próximo sábado por la noche, cuando concluirá la festividad judía de Sucot.

La medida impide el ingreso de trabajadores palestinos a los asentamientos israelíes, salvo aquellos que realizan labores esenciales. Durante las últimas dos semanas se registraron tres ataques de palestinos contra israelíes, que dejaron un civil muerto y un soldado herido de gravedad.