Tormenta inunda el noreste de EU

Una potente tormenta golpeó por segundo día el noreste de Estados Unidos, donde inundó comunidades costeras, derribó árboles, afectó vuelos y dejó a más de 100 mil clientes sin electricidad en distintos momentos del domingo.

En Nueva Jersey, las marejadas cubrieron zonas bajas y algunas recibieron más de 10 centímetros de lluvia desde el viernes. En Sea Bright, cada marea alta provocó nuevas inundaciones. Mientras, en North Beach Haven, una comerciante aseguró que no veía una crecida similar desde hacía 10 años. Asimismo, en Long Island, Nueva York, las ráfagas derribaron árboles y postes, además de dañar viviendas. Un trabajador de la autoridad de vivienda de Nueva York murió el sábado tras la caída de un árbol.

El mal tiempo también alteró el transporte. Más de 250 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston hasta la mañana de ayer, mientras los vientos alcanzaron 64 kilómetros por hora.

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Aunque la tormenta comenzó a perder fuerza, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las inundaciones podrían continuar durante las mareas altas de la noche.

En Howard Beach, Nueva York, el agua cubrió varias calles. Habitantes de Nueva Jersey dijeron que las medidas adoptadas después de la supertormenta Sandy, como elevar viviendas y colocar sacos de arena, ayudaron a reducir los daños.