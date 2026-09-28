Morena designa a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la Defensa de la Transformación en Chihuahua.

Morena designó a Cruz Pérez Cuéllar como su coordinador de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua.

Morena designó a Cruz Pérez Cuéllar como su coordinador de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, con lo que la llamada 4T ya completó los perfiles para contender en las elecciones del 2027.

La contienda interna por la coordinación en el estado norteño generó mucha expectativa, debido a que se trata de un perfil que buscará gubernatura, que actualmente está en manos del PAN.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, responsable de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, fueron las encargadas de dar el anuncio.

Ambas coincidieron en que Cruz Pérez Cuéllar cuenta con las credenciales necesarias para poder realizar la hazaña de sacar al PAN de Chihuahua en las elecciones del 2027.

Durante el acto, Hernández Mora informó que los resultados de las encuestas correspondientes a Chihuahua fueron presentados ante las y los aspirantes que participaron en el proceso, a quienes reconoció por su trabajo y trayectoria dentro del movimiento.

“Nos reconocemos a todas y a todos su liderazgo, su trabajo, su compromiso con la transformación”, afirmó.

La dirigente explicó que, a partir de los resultados de la encuesta y de la opinión recogida entre la población de Chihuahua, la Comisión Nacional de Elecciones determinó que Pérez Cuéllar encabezará los trabajos de organización de Morena en la entidad.

“Derivado de los resultados de la encuesta y de la opinión del pueblo de Chihuahua, les informamos que la persona que encabezará la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Chihuahua es el compañero Cruz Pérez Cuéllar”, anunció.

Tras la designación, militantes presentes en el lugar respondieron con consignas de “¡unidad, unidad, unidad!” y “¡coordinador, coordinador!”, mientras Hernández felicitaba al alcalde juarense.

Hernández destacó que el proceso incluyó registros y encuestas realizadas de manera coordinada con sus partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Con la designación de Pérez Cuéllar, Morena cerró la definición de las 17 coordinaciones estatales correspondientes a las entidades que renovarán gubernatura en 2027.

La dirigente sostuvo que la participación de los distintos perfiles permitió conocer los liderazgos existentes dentro del movimiento y confió en que el proceso permita mantener la organización partidista en las entidades.

“Eso nos permite sostener que habrá una larga vida a la transformación”, señaló.

La dirigente nacional felicitó a Pérez Cuéllar y extendió el reconocimiento a todos los participantes en el proceso interno.

Morena designa a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de la Defensa de la Transformación en Chihuahua. ı Foto: Especial.

En el proceso electoral ordinario de 2027 en Chihuahua, organizado de manera concurrente entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE) de la entidad, se renovará la totalidad del Poder Ejecutivo estatal, la representación en el Poder Legislativo local y las administraciones de todos los municipios del estado, además de las representaciones en el Congreso de la Unión.

Para la titularidad del Poder Ejecutivo del estado, se elegirá la Gubernatura de Chihuahua para el periodo 2027-2033, sucediendo a la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván.

En lo que respecta al Poder Legislativo local, la ciudadanía votará para renovar los 33 escaños del Congreso del Estado de Chihuahua. Esta integración se compone de 22 diputaciones electas por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales locales y 11 diputaciones asignadas por representación proporcional.

Para el ámbito de los gobiernos locales, la jornada abarcará la elección de autoridades en los 67 ayuntamientos de la entidad. En cada uno de los municipios, incluyendo demarcaciones como Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, se votará por las presidencias municipales, las sindicaturas encargadas de la fiscalización y los cuerpos de regidurías.

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JVR