Ven vacío para revisar empleos jornaleros en EU

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció que México no cuenta con Estados Unidos con un esquema bilateral para dar seguimiento a las ofertas de empleo vinculadas con visas H-2A comparable al que mantiene con Canadá para trabajadores agrícolas temporales.

Marath Baruch Bolaños López, titular de esta dependencia, detalló que en el caso estadounidense buena parte de las vacantes parte de contrataciones privadas y no de un mecanismo acordado entre ambos gobiernos.

El secretario contrastó ambos modelos al responder sobre la protección para jornaleros mexicanos que cruzan la frontera con permisos laborales y los riesgos de fraude, extorsión o retención de documentos asociados con falsas ofertas de trabajo.

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El Tip: El programa de visas H-2A creció 185% en los últimos 10 años debido a que en EU persiste una escasez de mano de obra en granjas, según datos oficiales de ese país.

“En el caso de las visas H-2A con Estados Unidos no se tiene exactamente el mismo conducto jurídico”, señaló Bolaños López. Explicó que, a diferencia de ese sistema, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) parte de un convenio entre los dos países que permite conocer las plazas disponibles y mantener acompañamiento gubernamental.

En México, el campo se siembra y se cosecha con el corazón; cada producto agrícola que llega a nuestras mesas o cruza las fronteras es fruto de un trabajo hecho con orgullo y dedicación.



Ser mexicano, en una tierra tan hermosa y tan fértil, es un verdadero honor. 🇲🇽🌽 pic.twitter.com/HUoHxxEavu — STPS México (@STPS_mx) September 29, 2026

A través del PTAT, México participa en el reclutamiento y colocación de jornaleros desde 1974. La propia STPS informó que durante 2025 más de 25 mil personas obtuvieron un puesto temporal en Canadá mediante este mecanismo, respaldado por un memorando de entendimiento entre ambos gobiernos.

El funcionario indicó que, ante denuncias por engaños relacionados con supuestas vacantes H-2A, la dependencia canaliza los casos a las autoridades de seguridad. También recomendó evitar ofertas que prometan condiciones laborales que después no se cumplen.

Como vía adicional, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrece protección consular a quienes enfrentan problemas una vez fuera del país, mientras el Servicio Nacional de Empleo (SNE) concentra plazas previamente revisadas para personas que buscan oportunidades en México o en el extranjero.

2 millones de jornaleros en EU son mexicanos

Bolaños López sostuvo que esa plataforma también permite localizar empleos agrícolas fuera del territorio nacional y llamó a utilizar canales institucionales antes de aceptar propuestas de intermediarios. La STPS, añadió, mantiene el seguimiento de las denuncias cuando existen posibles irregularidades.

Al centro, el secretario del Trabajo y Previsión Socia, Marath Bolaños López. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT